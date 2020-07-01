«Арсенал» объявил об отставке Черевченко
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«По итогам матча 25-го тура РПЛ «Арсенал» — «Ахмат» руководство клуба приняло решение принять отставку главного тренера Игоря Черевченко», — говорится в сообщении.
Отмечается, что готовить команду к заключительным турам РПЛ будут работавший в фарм-клубе «Арсенала» — новомосковском «Химике-Арсенале» — Сергей Подпалый и наставник молодёжной команды «Арсенала» Николай Ковардаев.
Черевченко возглавлял тульскую команду с осени 2018 года.
Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с «Арсеналом».