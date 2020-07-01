«Арсенал» объявил об отставке Черевченко

Пресс-служба тульского футбольного клуба «Арсенал» сообщила об отставке Игоря Черевченко с поста главного тренера команды.

«По итогам матча 25-го тура РПЛ «Арсенал» — «Ахмат» руководство клуба приняло решение принять отставку главного тренера Игоря Черевченко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что готовить команду к заключительным турам РПЛ будут работавший в фарм-клубе «Арсенала» — новомосковском «Химике-Арсенале» — Сергей Подпалый и наставник молодёжной команды «Арсенала» Николай Ковардаев.

Черевченко возглавлял тульскую команду с осени 2018 года.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с «Арсеналом».