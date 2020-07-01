Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с «Арсеналом»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с руководством тульского «Арсенала».

«Общался ли я с Аджоевым? Даже комментировать не хочу. В «Арсенале» есть хороший тренер с контрактом», — приводит слова Сёмина Sport24.

Нынешним наставником «Арсенала» является Игорь Черевченко, возглавляющий тульскую команду с осени 2018 года.

Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая по истечении срока контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» может пригласить Юрия Сёмина.