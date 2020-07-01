СМИ: Сёмина хотят пригласить в «Арсенал»

Руководство тульского футбольного клуба «Арсенал» контактировало с бывшим главным тренером московского «Локомотива» Юрием Сёминым по вопросу его возможного назначения новым наставником команды.

Как сообщает «Чемпионат», около десяти дней назад президент «Арсенала» Гурам Аджоев лично звонил Сёмину, чтобы обсудить возможность его назначения в команду.

Отмечается, что за приглашение 73-летнего специалиста выступает гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов, в прошлом работавший начальником команды в «Локомотиве» при Сёмине.

Нынешним наставником «Арсенала» является Игорь Черевченко, возглавляющий тульскую команду с осени 2018 года.

Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая, по истечении срока контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Сергей Первушин был утверждён главным тренером «Тамбова».