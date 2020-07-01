СМИ: Сёмина хотят пригласить в «Арсенал»
- Reuters
Как сообщает «Чемпионат», около десяти дней назад президент «Арсенала» Гурам Аджоев лично звонил Сёмину, чтобы обсудить возможность его назначения в команду.
Отмечается, что за приглашение 73-летнего специалиста выступает гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов, в прошлом работавший начальником команды в «Локомотиве» при Сёмине.
Нынешним наставником «Арсенала» является Игорь Черевченко, возглавляющий тульскую команду с осени 2018 года.
Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая, по истечении срока контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны.
Ранее сообщалось, что Сергей Первушин был утверждён главным тренером «Тамбова».