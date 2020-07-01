СМИ: Сёмина хотят пригласить в «Арсенал»

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Руководство тульского футбольного клуба «Арсенал» контактировало с бывшим главным тренером московского «Локомотива» Юрием Сёминым по вопросу его возможного назначения новым наставником команды.
СМИ: Сёмина хотят пригласить в «Арсенал»
  • Reuters

Как сообщает «Чемпионат», около десяти дней назад президент «Арсенала» Гурам Аджоев лично звонил Сёмину, чтобы обсудить возможность его назначения в команду.

Отмечается, что за приглашение 73-летнего специалиста выступает гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов, в прошлом работавший начальником команды в «Локомотиве» при Сёмине.

Нынешним наставником «Арсенала» является Игорь Черевченко, возглавляющий тульскую команду с осени 2018 года.

Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая, по истечении срока контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Сергей Первушин был утверждён главным тренером «Тамбова».

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