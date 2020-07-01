Первушин утверждён главным тренером «Тамбова»

Российский специалист Сергей Первушин стал главным тренером футбольного клуба «Тамбов».

«С сегодняшнего дня Сергей Первушин окончательно утверждён в должности главного тренера «Тамбова». Таким образом, его де-факто официально сменилось на де-юре», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

50-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Тамбова» в октябре 2019 года. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых одержала пять побед, потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью.

Ранее сообщалось, что Андрей Талалаев назначен новым главным тренером «Крыльев Советов».