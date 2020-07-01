Первушин утверждён главным тренером «Тамбова»

Короткая ссылка
Российский специалист Сергей Первушин стал главным тренером футбольного клуба «Тамбов».
Первушин утверждён главным тренером «Тамбова»
  • @fctambov68
  • Twitter

«С сегодняшнего дня Сергей Первушин окончательно утверждён в должности главного тренера «Тамбова». Таким образом, его де-факто официально сменилось на де-юре», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

50-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Тамбова» в  октябре 2019 года. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых одержала пять побед, потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью.

Ранее сообщалось, что Андрей Талалаев назначен новым главным тренером «Крыльев Советов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить