Талалаев назначен новым главным тренером «Крыльев Советов»

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Пресс-служба самарского футбольного клуба «Крылья Советов» объявила о назначении российского специалиста Андрея Талалаева на должность главного тренера команды.
Талалаев назначен новым главным тренером «Крыльев Советов»
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Сообщается, что соглашение с 47-летним специалистом рассчитано на два года.

Отмечается, что в его тренерский штаб войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

Предыдущим клубом Талалева были подмосковные «Химки». Он также работал главным тренером в российских клубах «Росич», «Волга», «Тамбов», и армянском «Пюнике». В его активе также работа с юниорской и молодёжной сборными России.

Ранее «Крылья Советов» объявили об отставке Миодрага Божовича с поста главного тренера.

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