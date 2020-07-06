Восьмой титул Семака, первый гол Чалова с ноября 2019-го и конфликт Евсеева с Эль-Кабиром: чем запомнился 26-й тур РПЛ

«Зенит» на выезде уверенно обыграл «Краснодар» и седьмой раз в истории стал чемпионом России по футболу. Подопечные Сергея Семака гарантировали себе золото за четыре тура до финиша, показав лучший результат для РПЛ в XXI веке. «Спартак» сенсационно уступил «Тамбову» и впервые проиграл семь домашних матчей за сезон. ЦСКА в гостях разгромил «Ахмат», а Фёдор Чалов отличился впервые с ноября 2019-го. «Оренбург» провёл первую встречу после вспышки в клубе коронавируса, а главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев повздорил с полузащитником «Урала» Оттманом Эль-Кабиром. Главные события 26-го тура РПЛ — в материале RT.

Рекорд Луценко и исторический успех «Арсенала»

В стартовом матче 26-го тура РПЛ «Динамо» на своём поле неожиданно потерпело поражение от «Арсенала». Автором единственного гола стал бывший нападающий бело-голубых Евгений Луценко, прошлым летом пополнивший состав тульского коллектива. Форвард отличился в четвёртом матче подряд и не только остался на втором месте в гонке бомбардиров, но и стал самым возрастным автором 13 мячей за сезон в чемпионате России. Эта планка покорилась ему в возрасте 33 лет и 130 дней. Ранее достижением владел бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов (32 года 267 дней).

«Канониры» прервали неудачную серию из пяти поражений подряд и одержали первую победу под руководством Сергея Подпалого. Экс-тренер «Мордовии» и «Тюмени» сменил на этом посту Игоря Черевченко, подавшего в отставку после поражения от «Ахмата».

Стоит отметить, что туляки взяли верх, играя в меньшинстве с 35-й минуты: Кирилл Комбаров в четвёртый раз в карьере был удалён с поля (в третий — после двух горчичников). Дополнительный вес успеху придаёт тот факт, что до этого «Арсенал» лишь один раз обыгрывал «Динамо»: в сентябре 2017-го встреча завершилась со счётом 1:0, а отличился Максим Беляев.

Антирекорд «Спартака» и спорные решения судей

В матче между «Спартаком» и «Тамбовом» сохранился тренд на неожиданные победы гостей. Хозяева дважды вели, но за последние полчаса игры в ворота Александра Максименко залетели три мяча. Валерий Чуперка забил в результате удачно проведённой контратаки, Алексей Грицаенко — после розыгрыша штрафного, в Владимир Обухов отличился с 11-метрового. У москвичей с точки не промахнулся Зелимхан Бакаев, а Джордан Ларссон впервые отличился на своём поле в РПЛ.

При этом неоднозначными оказались не только эпизоды с назначением пенальти, но и несколько других. Так, спорными получились отмена гола Александра Соболева и момент с падением Эсекьеля Понсе в штрафной «волков». Но из-за отсутствия системы VAR, посмотреть видеоповтор не предоставлялось возможным.

«Спартак» потерпел седьмое поражение на «Открытие Арене» и обновил антирекорд клуба по числу домашних неудач в одном сезоне. Ранее красно-белые ни разу не проигрывали на своём поле больше шести раз за чемпионат. Подпортил свою статистику и Доменико Тедеско. В 14 играх под его руководством коллектив набрал 18 очков, что является вторым худшим результатом в истории. Хуже дела обстояли только при Невио Скале в 2004 году (15 очков).

При этом «Тамбов» стал первым за 17 лет выходцем из ФНЛ, который смог дважды справиться с самой титулованной командой страны. В 2003 году это удалось «Рубину».

Два удаления и травма Чистякова

Подопечные Валерия Карпина в четвёртый раз потеряли очки после возобновления сезона. На этот раз они на выезде сыграли вничью с одним из аутсайдеров. Стоит отметить, что «Ростов» выступал без ряда игроков основного состава. Из-за перебора жёлтых карточек игру с «Крыльями Советов» пропускали Александр Саплинов, Бактийор Зайнутдинов и Эльдор Шомуродов. В их отсутствие команда всего третий раз в сезоне не смогла порадовать болельщиков забитыми мячами.

Матч получился достаточно жёстким. Уже на 25-й минуте защитник хозяев Владимир Полуяхтов получил прямую красную карточку за грубейший фол против Дмитрия Чистякова. «Крылья Советов» вышли в лидеры РПЛ по числу удалений, а защитнику «Ростова» потребовалась замена.

Составы уравнялись через полчаса, когда вторую жёлтую схлопотал Данила Ведерников. Момент получился довольно неоднозначным и напомнил назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Арсеналом». Тогда футболист туляков тоже низко опустил голову и спровоцировал опасную игру со стороны оппонента.

Первый гол Чалова за восемь месяцев и достижение Акинфеева

В Грозном ЦСКА разгромил «Ахмат», забив трижды за четыре минуты. Положил начало крупной победе Фёдор Чалов, отличившийся впервые с 10 ноября 2019 года. Также свои имена на табло зажгли Никола Влашич и Арнор Сигурдссон, а точку в матче поставил автогол Андрея Семёнова. Ранее армейцы лишь девять раз выигрывали в гостях с разницей в четыре мяча, а последний раз это произошло пять лет назад. В ходе первого дерби на «Открытие Арене» со счётом 4:0 был повержен «Спартак».

«Ахмат» остаётся одним из самых удобных соперников для ЦСКА. В 33 матчах РПЛ с грозненцами красно-синие одержали 26 побед, четыре раза поделили очки и лишь трижды уступили. Разница мячей в последних десяти встречах более чем красноречива — 18:1 в пользу московской команды.

Отчётная игра стала особенной для капитана армейцев. Игорь Акинфеев 453-й раз вышел на поле в матче чемпионата России и сравнялся по этому показателю с Дмитрием Лоськовым. Они уступают лишь Сергею Семаку (456) и Сергею Игнашевичу (489).

Два отменённых гола и нереализованный пенальти «Локомотива»

Железнодорожники не смогли взять три очка в противостоянии с «Сочи» на «РЖД Арене». Встреча хоть и прошла под диктовку коллектива Марко Николича, но завершилась без голов. «Локомотив» дважды отправил мяч в сетку ворот «Сочи», но голы Эдера и Тимура Сулейманова были отменены из-за офсайда.

В компенсированное время хозяева имели возможность вырвать три очка, но Алексей Миранчук второй раз в карьере не забил с пенальти. Благодаря этому Сослан Джанаев укрепился в статусе главного специалиста по отражению ударов с точки в чемпионате (четыре из семи), а красно-зелёные опустились на десятую строчку по проценту их реализации (62,5%).

У «Сочи» же основная опасность исходила от Александра Кокорина, отметившегося несколькими ударами по воротам. Но самый запоминающийся момент с участием форварда произошёл во втором тайме, когда в ходе единоборства с Мурило ему разорвали футболку. Благо у «Сочи» оказался запасной комплект.

Гол на 93-й минуте и конфликт Евсеева с Эль-Кабиром

На стадионе «Нефтяник» встречались два претендента на шестое место в РПЛ, потенциально дающее право выступить в квалификации Лиги Европы. В первом тайме и «Уфа», и «Урал» имели несколько опасных моментов, но все основные события пришлись на второй игровой отрезок.

После перерыва Оттман Эль-Кабир повздорил с Вадимом Евсеевым. Хавбек бежал за уходящим за боковую линию мячом, когда на его пути внезапно возник главный тренер соперника. Между легионером и специалистом завязалась перепалка, по итогам которой наставник получил «горчичник». Уже 13 минут спустя марокканец отомстил лично. Йонуц Неделчару второй раз за матч попал по голове Эрику Бикфалви в ходе верховой борьбы и получил вторую жёлтую карточку, а «Урал» — право на штрафной. К мячу подошёл Оттман и филигранно пробил над стенкой.

Тем не менее в меньшинстве «Уфа» не сдалась и продолжила идти вперёд, а на третьей компенсированной минуте её старания окупились. Денис Терентьев оказался не прикрыт в районе 11-метровой отметки и конвертировал в гол прострел с фланга Данила Кругового. Подопечные Евсеева продлили беспроигрышную серию до шести встреч и вышли на чистое шестое место, обойдя «Динамо» и «Спартак» (у бело-голубых в запасе выездной матч с «Краснодаром»).

Разрешение от Роспотребнадзора и гол бывшего футболиста «Оренбурга»

До последнего было неясно, сможет ли «Оренбург» провести матч с «Рубином» или ему вновь будет засчитано техническое поражение. Но за несколько часов до начала встречи коллектив получил разрешение от регионального отделения Роспотребнадзора и вылетел в Казань. На стадион спортсмены приехали прямо из аэропорта, но всё равно сумели оказать достойное сопротивление. Правда, этого не хватило для того, чтобы набрать очки и прервать серию из пяти поражений.

На 67-й минуте вышедший на замену Денис Макаров откликнулся на пас Дарко Йевтича и вбил мяч в сетку. Для него это событие явно имело особое значение. Ведь ранее он выступал за дубль «Оренбурга», после чего транзитом через «Нефтехимик» оказался в «Рубине». Гости сумели организовать ответный гол, но главный арбитр Кирилл Левников не засчитал взятие ворот Михаилом Сиваковым. Судя по всему, судейская бригада вместе с видеоассистентами посчитала, что активное участие в эпизоде принимал находившийся в офсайде в момент подачи Жиго Шкофлек.

Досрочный триумф «Зенита» и достижение Семака

В центральном матче тура «Зенит» в гостях уверенно разобрался с «Краснодаром» и досрочно завершил чемпионскую гонку в РПЛ. У новоиспечённых чемпионов дубль оформил Сердар Азмун, по мячу на свой счёт записали Артём Дзюба и Алексей Сутормин. При этом форвард сборной России также отметился результативной передачей и набрал уже 27 (16 + 11) очков по системе «гол + пас» за сезон. Ранее ему никогда не покорялась эта планка.

У хозяев два точных удара нанёс воспитанник клуба Даниил Уткин. Замечательную возможность отличиться упустил Вандерсон, не реализовавший пенальти. «Быки» вышли на первое место по числу нереализованных 11-метровых. Кроме них четыре раза с точки мазали лишь армейцы.

«Зенит» стал семикратным чемпионом России и сравнялся по этому показателю с ЦСКА. При этом сине-бело-голубым удалось гарантировать себе золото раньше всех в XXI веке — за четыре тура до конца. Подобное удавалось лишь «Спартаку» в 1993 году. Для наставника петербуржцев Сергея Семака этот трофей стал восьмым в карьере. Пять раз он брал его в качестве игрока и трижды — как тренер. В сезоне-2014/15 он входил в штаб Андре Виллаша-Боаша.