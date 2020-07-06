ЦСКА сообщил о смерти матери Виктора Гончаренко

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Московский футбольный клуб ЦСКА выразил соболезнования главному тренеру команды Виктору Гончаренко в связи со смертью его матери.
ЦСКА сообщил о смерти матери Виктора Гончаренко
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«Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Гончаренко. Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Под его руководством красно-синие выиграли Суперкубок России и дважды завоевали серебряные медали РПЛ. 

Ранее стало известно о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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