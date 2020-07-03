«Ушёл от нас, оставив после себя доброе имя»: скончался тренер Абдулманап Нурмагомедов

В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее у специалиста по смешанным единоборствам выявили коронавирус, который привёл к серьёзным последствиям для организма. Нурмагомедова-старшего похоронят в его родном селе в Дагестане.

3 июля скончался российский тренер смешанных единоборств Абдулманап Нурмагомедов. О смерти отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушёл от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!» — написал глава региона в своём Telegram-канале.

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Причиной смерти стали перенесённые ранее два инсульта, рассказал друг погибшего и известный телекомментатор Рамазан Рабаданов. По его словам, положение 57-летнего специалиста было слишком тяжёлым.

«У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг нет. Он так и не вышел из комы. Слишком тяжёлая была ситуация, уже было поздно. Врачи делали всё, что могли. Даже пытались подключить президента, но… слишком тяжёлое положение было», — сказал Рабаданов «Чемпионату».

Нурмагомедов-старший будет похоронен в ближайшее время в своём родном селе Кироваул в Дагестане. Об этом рассказал глава поселения Ильяс Хазиев.

«Братья поехали в аэропорт, сегодня должны привезти тело. Хоронить будут в родном селе, в Кировауле. Если успеют сегодня, то сегодня хороним. В село уже приехали родственники, все уже собрались, естественно, ещё соберутся люди», — цитирует Хазиева ТАСС.

Проблемы со здоровьем у Нурмагомедова начались в конце апреля. Он был доставлен с пневмонией в одну из больниц Махачкалы, спустя несколько дней его перевезли в Москву. Долгое время состояние 57-летнего специалиста только ухудшалось. В мае он дважды впадал в кому и перенёс инсульт, ему также пришлось проводить операцию на сердце, на которое он жаловался врачам в прошлом.

В конце июня Хабиб Нурмагомедов сообщил, что его отец смог вылечиться от коронавируса, однако он всё ещё находится в реанимации под пристальным наблюдением врачей из-за последствий, к которым привела инфекция.

«Положение у него до сих пор тяжёлое. Он находится в реанимации. Но сам коронавирус позади. Вирус оставил последствия. Там с почками, сердцем, и до сих пор он в тяжёлом положении в реанимации. Но насчёт вируса можно уже не переживать, только есть его последствия. Я уверен, что у него одни из лучших врачей мира. Насчёт этого у меня нет никаких сомнений. Большое спасибо им за их работу. Просто нужно время. Последствия очень тяжёлые, и реабилитационный период будет сложным и длительным», — говорил Нурмагомедов-младший в интервью Первому каналу.

Чемпион UFC также рассказывал, что Абдулманап Нурмагомедов не был в состоянии общаться, но реагировал на слова сына о том, что тот продолжает тренироваться и готовиться к своим следующим боям.

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«Я хожу к нему, он меня узнаёт, но общения нет, так как он находится под аппаратами. Каждый день меня пускают, по полчаса провожу с ним, держу его за руку. Когда я спрашиваю, узнаёт ли он меня, он глазами показывает, жестами, что узнаёт. Я тренируюсь каждый день, готовлюсь утром и вечером, так как знаю, что отец хотел бы, чтобы я был в хорошей форме. Ему точно не понравилось бы, что из-за него я пропускаю тренировки. В этом я уверен. И когда я прихожу, то говорю ему: «Отец, я утром тренировался, вечером тренируюсь, нахожусь в хорошей форме». На его лице появляется улыбка», — сообщал спортсмен в июне.

Абдулманап Нурмагомедов с юности увлекался единоборствами. Он занимался вольной борьбой, дзюдо и самбо. После службы в армии он продолжил тренироваться на Украине и был победителем республиканских первенств. С распадом СССР Нурмагомедов-старший вернулся в родной Дагестан. Мировая слава к нему пришла с началом тренерской деятельности. Он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, среди которых были и его брат Нурмагомед, и сын Хабиб.

Нурмагомедов-младший остаётся главным и самым известным учеником тренера. В смешанных единоборствах он провёл 28 официальных поединков и в каждом из них одержал победу. Именно Абдулманап Нурмагомедов сделал своего сына первым чемпионом UFC из России и помол ему ещё дважды защитить свой пояс. Ожидается, что 19 сентября Орёл снова выйдет в октагон и проведёт поединок с Джастином Гэтжи в Абу-Даби. Однако готовиться к бою Хабибу Нурмагомедову придётся уже без своего прославленного тренера и отца.