Планирование свадьбы, вызов Запашным и критика Тактарова: как Емельяненко поддерживает статус самого обсуждаемого бойца

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил о намерении жениться. Однако это произойдёт после того, как он победит Владимира Минеева, дата боя с которым пока не объявлена. Кроме того, тяжеловес похвастался выученной скороговоркой, а также вновь раскритиковал экс-бойца UFC Олега Тактарова за неоднозначные высказывания о Кавказе. Как Емельяненко поддерживает статус одного из самых обсуждаемых спортсменов России — в материале RT.

Александр Емельяненко является одним из самых часто фигурирующих в СМИ спортсменов России, чему способствуют не только его выступления в октагоне, но и созданный им образ. Атлет не изменяет себе и во время подготовки к поединку с Магомедом Исмаиловым, который состоится 24 июля в рамках турнира ACA 107.

Спортсмен регулярно информирует поклонников о тренировочном процессе. При этом нередко его рассказы сопровождаются шутками. Так, во время одной из утренних пробежек он нашёл статую льва и решил «бросить вызов» известным дрессировщикам — братьям Эдгарду и Аскольду Запашным. Спортсмен засунул голову в пасть изваянию и предложил артистам сделать то же самое.

Кроме того, Емельяненко занимается не только физическими нагрузками. Он неоднократно рассказывал, что проводит свободное время за чтением книг, а на этот раз решил поработать над дикцией.

«Здесь где-то столкнулся со скороговорками и начал их учить. Для того чтобы улучшить дикцию, лучше разговаривать. И зашипел: «Саша шустро сушит сушки, сушек высушил штук шесть. И легко спешат старушки сушек сашиных поесть», — похвастался прогрессом боец.

При этом было бы несправедливо обвинить спортсмена в несерьёзном отношении к тренировочному процессу. Более того, он задумывается не только о поединке с Исмаиловым, но и том, что его ожидает в дальнейшем. В ближайшем будущем он может встретиться с Владимиром Минеевым, данный поединок анонсировали в промоутерской компании Fight Night Global.

На участие в этом бою Емельяненко мотивирует не только желание победить принципиального соперника, но и весьма романтическая цель.

«Подстригся, навёл красоту на голове. Как Минеева побью, женюсь на любимой своей. Женюсь», — заявил он.

Интересно, что в качестве ещё одного потенциального оппонента Емельненко называется скандально известный боец Вячеслав Дацик, в настоящий момент отбывающий тюремный срок за незаконное пересечение границы с Эстонией.

«Он сейчас выйдет, восстановит форму, потому что как-никак за полгода она потеряна. Будет заниматься дальше саморазвитием, боями. Заключим новый контракт, с новым промоушеном. Пока не могу сказать, с каким, это секрет. С Александром Емельяненко у них обязательно будет поединок, потому что Слава этого хочет и Саша тоже на это согласился», — сообщила супруга Дацика изданию «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что противостояние тяжеловесов длится уже около десяти лет. На протяжении этого времени они обменивались нелестными комментариями в адрес друг друга, однако очная встреча так и не состоялась.

Пока же Емельяненко поделился прогнозом на бой с Исмаиловым. Он рассказал, что перенос турнира с апреля на июль в связи с пандемией коронавируса пошёл ему на пользу, так как у него появилось больше времени на подготовку. Поэтому сейчас он высоко оценивает свою физическую форму.

В то же время он не считает Магомеда серьёзным соперником.

«С Исмаиловым будет конкурентный бой? Найдите мне конкурентного соперника! Что вы всяких «мухачей» ставите для избиения? Успокойте их, чтобы не рвались в тяжёлый вес. Я никого не вызывал, никого не хочется бить, подзатыльники им отвешивать и говорить: «Ай-ай-ай, не лезь сюда». Но придётся с ним работать в ринге. За ухо взять: «Зачем ты в тяжёлый вес полез?» — заявил Емельяненко в интервью Асланбеку Бадаеву.

Между тем до сих пор не поставлена точка в истории противостояния Александра с бывшим бойцом UFC Олегом Тактаровым, в одном из своих интервью предположившим, что Кавказ может стать очагом дестабилизации в стране. Тогда Емельяненко резко раскритиковал коллегу, а теперь рассказал об их взаимоотношениях.

«Может быть, один или два раза случайно пересекался с Тактаровым, поздоровался — и всё. Я просто был удивлён и поражён, когда он давал интервью, кричал, потом оттуда уехал. Что же ты на территории Кавказа не говорил, что нужно сделать с его жителями, кого завезти, времена те вспомнить? Думаю, здесь он бы числился в списках без вести пропавших. Он не уехал бы отсюда. Это как-то подло», — поделился мнением спортсмен.

Помимо истории с Тактаровым, у Емельяненко конфликт с ещё одним экс-бойцом UFC Дмитрием Смоляковым, в феврале нынешнего года рассказавшим о криминальном прошлом тяжеловеса. В ответ Емельяненко опроверг обвинения в свой адрес и рассказал, что даже не знаком с оппонентом.

Спустя четыре месяца он поведал, что предлагал Смолякову встретиться в октагоне, однако тот «назвал сумму, а потом убежал».

«Вообще не знал, кто такой Смоляков. Мне сказали, что он как-то обо мне отзывается. Я никогда первым конфликт не начинаю. Всегда парирую. Он решил на просторах интернета блатануть и кинуть на меня гадость, чтобы всех заинтересовать. Пусть отдыхает», — прокомментировал конфликт Емельяненко.