Дацик проведёт бой с Александром Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик проведёт бой со своим соотечественником Александром Емельяненко.

«Он сейчас выйдет, восстановит форму, потому что как-никак, за полгода она потеряна. Будет заниматься дальше саморазвитием, боями. Заключим новый контракт, с новым промоушеном. Пока не могу сказать с каким, это секрет. С Александром Емельяненко у них обязательно будет поединок, потому что Слава этого хочет и Саша тоже на это согласился», — цитирует супругу Дацика «Спорт-Экспресс».

В настоящее время Дацик находится под стражей за незаконное пересечение границы с Эстонией. Боец был осуждён на один год.

Ранее сообщалось, что боец ММА Дацик осуждён на год за незаконное пересечение границы.