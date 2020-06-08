Боец ММА Дацик осуждён на год за незаконное пересечение границы

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик был осуждён на один год за помощь другу в нелегальном переходе государственной границы с Эстонией в декабре 2019 года.

«Славе дали год! Полгода он уже отсидел, сейчас ещё два месяца. Это потолок, он отсидит и будет дома. Ура, конец этим мучениям и страданиям!» — цитирует жену бойца портал 78.ru.

В декабре 2019 года Вячеслав Дацик незаконно пересёк границу с Эстонией. Он обосновал свой поступок желанием помочь знакомому. Мужчины пересекали границу на лодке.

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