Боец ММА Дацик осуждён на год за незаконное пересечение границы

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик был осуждён на один год за помощь другу в нелегальном переходе государственной границы с Эстонией в декабре 2019 года.
Боец ММА Дацик осуждён на год за незаконное пересечение границы
  • © Анатолий Медведь
  • РИА Новости

«Славе дали год! Полгода он уже отсидел, сейчас ещё два месяца. Это потолок, он отсидит и будет дома. Ура, конец этим мучениям и страданиям!» — цитирует жену бойца портал 78.ru.

В декабре 2019 года Вячеслав Дацик незаконно пересёк границу с Эстонией. Он обосновал свой поступок желанием помочь знакомому. Мужчины пересекали границу на лодке.

Ранее экс-чемпион UFC в двух дивизионах рассказал, ради какого боя может возобновить карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить