Экс-чемпион UFC в двух дивизионах рассказал, ради какого боя может возобновить карьеру

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо рассказал, что может вернуться в октагон ради поединка за титул в полулёгком дивизионе.

«Я сделал в своём спорте всё, что можно. Я доволен своей карьерой. Есть лишь один бой, ради которого я могу вернуться. Этот тот поединок, который заставлял бы меня просыпаться по утрам. Я говорю о встрече Алексом Волкановски. Хочу завоевать титул в третьем дивизионе. Мне надо отличаться от других. Хочется войти в учебники истории в качестве величайшего бойца ММА всех времён», — заявил Сехудо TMZ.

Американец объявил о завершении карьеры сразу после завершения турнира UFC 249, на котором он техническим нокаутом победил Доминика Круза.

Ранее боец UFC Стерлинг высказался о возможном поединке с Яном.