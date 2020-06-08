Экс-чемпион UFC в двух дивизионах рассказал, ради какого боя может возобновить карьеру

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо рассказал, что может вернуться в октагон ради поединка за титул в полулёгком дивизионе.
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах рассказал, ради какого боя может возобновить карьеру
  • Reuters

«Я сделал в своём спорте всё, что можно. Я доволен своей карьерой. Есть лишь один бой, ради которого я могу вернуться. Этот тот поединок, который заставлял бы меня просыпаться по утрам. Я говорю о встрече Алексом Волкановски. Хочу завоевать титул в третьем дивизионе. Мне надо отличаться от других. Хочется войти в учебники истории в качестве величайшего бойца ММА всех времён», — заявил Сехудо TMZ.

Американец объявил о завершении карьеры сразу после завершения турнира UFC 249, на котором он техническим нокаутом победил Доминика Круза.

Ранее боец UFC Стерлинг высказался о возможном поединке с Яном.

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