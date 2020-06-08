Боец UFC Стерлинг высказался о возможном поединке с Яном

Американский боец смешанного стиля Альджамейн Стерлинг после своей победы над соотечественником Кори Сандхегеном высказался о возможном поединке с Петром Яном.

«Пётр Ян — крутой чувак, он хорош, но наш бой пока не анонсирован. Я думаю, есть ещё некоторые вопросы, на которые нужно ответить. Может быть, он ответит на них, а если нет, то я хотел бы быть тем парнем, который убьёт Бугимена, о котором все думают. Он чёртова личность, но у него тоже есть кровь, как и у всех нас. Я не парюсь», — приводит слова Стерлинга MMA Fighting.

Пояс чемпиона UFC в легчайшем весе стал вакантным, когда Генри Сехудо объявил о завершении карьеры. После этого глава UFC Дана Уайт заявил, что за титул поборются россиянин Пётр Ян и экс-чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алдо.

После победы над Сандхегеном Стерлинг получил право сразиться с победителем поединка между Яном и Алдо.

Ранее Уайт подтвердил, что бой Яна с Алдо пройдёт на бойцовском острове в июле.