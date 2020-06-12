Александр Емельяненко раскритиковал Тактарова за высказывания о Кавказе

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко раскритиковал победителя турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олега Тактарова за его высказывания о Кавказе.
Александр Емельяненко раскритиковал Тактарова за высказывания о Кавказе
  • АГН «Москва»

«Я был очень удивлён, когда он давал интервью, кричал, что Кавказ, того генерала не хватает, этого, — и тут он оттуда уехал. Что ж ты на территории самого Кавказа не говорил, что нужно сделать с кавказскими, кого завезти? Думаю, здесь он бы числился в списках без вести пропавших. Он бы даже не уехал отсюда», — заявил Емельяненко в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

Ранее Емельяненко рассказал о пользе тренировок с Кадыровым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить