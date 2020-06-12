Александр Емельяненко раскритиковал Тактарова за высказывания о Кавказе

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко раскритиковал победителя турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олега Тактарова за его высказывания о Кавказе.

«Я был очень удивлён, когда он давал интервью, кричал, что Кавказ, того генерала не хватает, этого, — и тут он оттуда уехал. Что ж ты на территории самого Кавказа не говорил, что нужно сделать с кавказскими, кого завезти? Думаю, здесь он бы числился в списках без вести пропавших. Он бы даже не уехал отсюда», — заявил Емельяненко в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

Ранее Емельяненко рассказал о пользе тренировок с Кадыровым.