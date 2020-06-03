Александр Емельяненко рассказал о пользе тренировок с Кадыровым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о совместных тренировках с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Тренировки с Кадыровым мне очень помогают. Я был очень удивлён, когда мы с ним встали в спарринг. Когда Рамзан начал атаковать, целенаправленно идти вперёд и бить, меня это прямо поразило. Я уходил, уклонялся, смягчал удары. Понятно, что не наносил удары той силы, которой обладаю. Меня поразило, что Кадыров шёл вперед и наносил удары, несмотря на то что он ниже ростом. Плюс Рамзан очень крепко развит физически. Когда мы с ним делали круговую работу с железом, то работали с одинаковыми весами. Он выполнял всю работу наравне с коллективом, который тренировался», — сказал Емельяненко в интервью Оксане Кравцовой.

Ранее сообщалось, что Бибулатов выступит в андеркарте боя Емельяненко с Исмаиловым.