Возобновление турниров ACA, занятия по методике Али и арест тренера: что обсуждают перед боем Емельяненко — Исмаилов

В российском промоушене ACA заявили о возобновлении боёв после перерыва в связи с пандемией коронавируса. Первый турнир пройдёт 11 июля, а 24 июля встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Ветеран PRIDE рассказал, что готовится по методике боксёра Мухаммеда Али. Между тем Исмаилов поддержал своего многолетнего наставника Владимира Осию, задержанного по подозрению в организации убийства.

Смешанные единоборства постепенно возвращаются после перерыва из-за пандемии коронавируса. Руководство российской промоутерской компании ACA объявило о возобновлении соревнований под своей эгидой, первое из которых состоится 11 июля. А уже 24 июля пройдёт поединок между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, которого с нетерпением ожидают многие любители ММА.

Остальные участники, как и места проведения боёв, станут известны позднее. В общей сложности в ACA намерены провести четыре турнира до конца лета.

«Нам пришлось уйти на вынужденный перерыв, и для нас он затянулся. Но, как говорят специалисты, заболевание медленно, но верно отступает. В связи с этим в последние две недели мы провели несколько видеосовещаний с руководством лиги ACA, и нами было принято решение начать свою работу в июле в полном масштабе... Поэтому настраивайтесь на насыщенный летний период. Надеюсь, что команда ACA, как всегда, будет на высоте, а бойцы заряжены на мощные бои», — заявил глава промоушена Майрбек Хасиев.

Емельяненко и Исмаилов должны были встретиться 3 апреля на московской «ВТБ Арене». Однако из-за пандемии бой перенесли на июль.

Тем временем соперники продолжают подготовку к поединку, не забывая при этом обмениваться колкими высказывания в адрес друг друга.

Так, в одном из интервью Емельяненко заявил, что единственное умение Исмаилова заключается в том, чтобы повалить и удерживать соперника.

«Не понимаю, зачем Магомед набрал ещё 20 килограммов. Если он думает, что это его спасёт, то он глубоко заблуждается. Я больше чем уверен, что его не хватит на три раунда и ничего он мне сделать не сможет», — предположил Емельяненко.

В ответ Исмаилов высмеял заявление оппонента, отметив, что он всё так же любит болтать.

«Всё, что он не понимает сейчас, поймёт 24 июля в клетке», — заверил боец.

Разумеется, подготовка к бою не ограничивается словесными перепалками. Емельяненко продолжает выкладывать в сеть фрагменты своих тренировок. Судя по последним видео, он сосредоточился на ударной технике. По словам бойца, он занимается по методике Мухаммеда Али.

А подготовительный процесс Исмаилова был омрачён новостью о том, что его тренер Владимир Осия был задержан по подозрению в организации убийства и хранении наркотиков. Сам боец поддержал своего многолетнего наставника, который привёл его к титулу чемпиона мира по боевому самбо.

О задержании Осии стало известно 25 мая. Предполагается, что он был одним из организаторов убийства подмосковного предпринимателя Николая Леонова, произошедшего в июне прошлого года. Кроме того, по данным СМИ, при обыске у него были обнаружены наркотики. Помимо него фигурантами дела являются ещё четыре человека.

Многие были шокированы произошедшим, так как Осия пользовался большим авторитетом в мире российского ММА и являлся одним из самых уважаемых тренеров. Некоторые выразили надежду на то, что обвинения в его адрес окажутся беспочвенными.

«Мы с ним хорошо общались, не только как коллеги. У нас своя команда. Спроси у любого тренера, который его знает — никто не поверит этому. Понятно, если бы он был вспыльчивым и агрессивным, но он не был никогда конфликтным. Владимир свою точку зрения отстаивал, но так с любым учеником, любым тренером. Я не верю тому, что его представляют чуть ли не организатором убийства», — заявил Sport24 старший тренер сборной России по ММА Шамиль Алибатыров.

Что касается дальнейших планов обоих оппонентов, то в Leon Warriors выразили готовность организовать поединок Емельяненко с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко. В марте нынешнего года Емельяненко вызвал его на боксёрский поединок, однако тот согласился встретиться с ним лишь по правилам смешанных единоборств.

В промоушене заявили, что в настоящий момент ведутся переговоры по поводу боя, но сам Шлеменко заявил, что с ним по этому вопросу никто не связывался. Кроме того, он заверил, что ему не интересен Емельяненко, хотя и признал, что их встреча могла бы стать значимым событием в мире ММА.

«Каких-то предпосылок для нашей встречи нет. Как мне показалось, мы нашли точки соприкосновения. Честно, мне бой с Александром ни к селу, ни к городу. Не вижу смысла. Я двигаюсь в сторону UFC», — рассказал Шлеменко.

В то же время на поединок с обоими бойцами может претендовать Владимир Минеев. Об организации его встречи с Емельяненко заявил президент Fight Night Global Камил Гаджиев, а бой с Исмаиловым готовы провести в Leon Warriors.