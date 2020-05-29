ACA объявила, что бой Емельяненко — Исмаилов пройдёт 24 июля

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Лига по смешанным единоборствам ACA объявила о предстоящем возобновлении проведения турниров, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса.
ACA объявила, что бой Емельяненко — Исмаилов пройдёт 24 июля
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба лиги, ACA возобновит проведение турниров с 11 июля и планирует до конца лета организовать четыре турнира.

Отмечается, что карды номерных турниров 106 и 107 будут переформированы и анонсированы в ближайшее время, а бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, как и сообщалось ранее, пройдёт 24 июля.

«Атлетическая комиссия ACA создаст протокол безопасности для проведения ближайших турниров. Место и формат проведения ивентов будет зависеть от развития ситуации с пандемией», — подытожили в ACA.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко обратился к своим соперникам в соцсетях.

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