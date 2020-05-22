Александр Емельяненко обратился к своим соперникам в соцсетях

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, ветеран японского промоушена PRIDE, опубликовал в социальной сети Instagram видеозапись, в которой обратился к своим соперникам.
Александр Емельяненко обратился к своим соперникам в соцсетях
  • © РИА Новости

«Потихоньку набираются объём, опыт, знания, техника, умения. Мастерство, другими словами. Я тоже не завидую тем, кто будет драться против меня, мне их жалко», — заявил Емельяненко-младший.

При этом Емельяненко признался, что такова его работа, и пообещал «жалостливо бить» своих визави. 

За свою профессиональную карьеру Емельяненко провёл 37 боёв, в 29 из которых взял верх (26 раз — досрочно), в семи потерпел поражение (все — досрочно), а ещё одну схватку завершил вничью.

В следующем поединке по правилам ММА Емельяненко должен встретиться с бойцом среднего веса Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107. 

Ранее Емельяненко заявил, что подписал контракт на бой по правилам бокса с соотечественником Владимиром Минеевым.

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