Александр Емельяненко обратился к своим соперникам в соцсетях

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, ветеран японского промоушена PRIDE, опубликовал в социальной сети Instagram видеозапись, в которой обратился к своим соперникам.

«Потихоньку набираются объём, опыт, знания, техника, умения. Мастерство, другими словами. Я тоже не завидую тем, кто будет драться против меня, мне их жалко», — заявил Емельяненко-младший.

При этом Емельяненко признался, что такова его работа, и пообещал «жалостливо бить» своих визави.

За свою профессиональную карьеру Емельяненко провёл 37 боёв, в 29 из которых взял верх (26 раз — досрочно), в семи потерпел поражение (все — досрочно), а ещё одну схватку завершил вничью.

В следующем поединке по правилам ММА Емельяненко должен встретиться с бойцом среднего веса Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.

Ранее Емельяненко заявил, что подписал контракт на бой по правилам бокса с соотечественником Владимиром Минеевым.