Александр Емельяненко заявил, что бой с Минеевым состоится

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что подписал контракт на бой по правилам бокса со своим соотечественником Владимиром Минеевым.
Александр Емельяненко заявил, что бой с Минеевым состоится
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«Бой в силе. Есть подписанные договорённости между мной и Минеевым. Я разговаривал насчёт того, когда бой состоится. Пока всё в виду пандемии переносится. Бой должен был состояться сначала в мае, потом в июне. У меня ближайшая дата — это 24 июля, бой с Исмаиловым. Потом ещё нужно будет, чтобы какое-то время прошло. Может, сентябрь. Как раз пройдёт вся эта пандемия», — заявил боец «Спорт-Экспрессу».

Емельяненко является представителем тяжёлой весовой категории, в то время как Минеев — средней.

Ранее Емельяненко рассказал, что не в курсе состояния здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

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