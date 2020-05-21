Александр Емельяненко заявил, что бой с Минеевым состоится
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«Бой в силе. Есть подписанные договорённости между мной и Минеевым. Я разговаривал насчёт того, когда бой состоится. Пока всё в виду пандемии переносится. Бой должен был состояться сначала в мае, потом в июне. У меня ближайшая дата — это 24 июля, бой с Исмаиловым. Потом ещё нужно будет, чтобы какое-то время прошло. Может, сентябрь. Как раз пройдёт вся эта пандемия», — заявил боец «Спорт-Экспрессу».
Емельяненко является представителем тяжёлой весовой категории, в то время как Минеев — средней.
Ранее Емельяненко рассказал, что не в курсе состояния здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.