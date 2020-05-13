Мама Коляна из «Реальных пацанов» избила бойца ММА Исмаилова сумкой

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Боец ММА Магомед Исмаилов, ближайший соперник Александра Емельяненко, поделился новым видео в Instagram.
Мама Коляна из «Реальных пацанов» избила бойца ММА Исмаилова сумкой
  • © maga_isma
  • Instagram

По сюжету он дерётся с мамой Коляна из сериала «Реальные пацаны», которую играет актриса Марина Федункив, и получает удары сумкой и стулом.

Ранее исполнитель роли Коляна актёр Николай Наумов назвал Исмаилова шоуменом, после чего спортсмен вызвал оппонента на бой. Мужчины сочли развитие событий забавным и перенесли «выяснение отношений» в жанр ситкома.

«Ты что делаешь? Ребёнка моего карать захотел? Как ты там любишь? «Леди энд джентльмены…» Держите меня! Без правил ты любишь? Без правил? На тебе без правил!» — говорит героиня Федункив в видеоролике.

Ранее сообщалось, что Всероссийские уличные игры перенесены с июня на сентябрь из-за коронавируса.

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