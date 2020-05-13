Мама Коляна из «Реальных пацанов» избила бойца ММА Исмаилова сумкой
- © maga_isma
По сюжету он дерётся с мамой Коляна из сериала «Реальные пацаны», которую играет актриса Марина Федункив, и получает удары сумкой и стулом.
Ранее исполнитель роли Коляна актёр Николай Наумов назвал Исмаилова шоуменом, после чего спортсмен вызвал оппонента на бой. Мужчины сочли развитие событий забавным и перенесли «выяснение отношений» в жанр ситкома.
«Ты что делаешь? Ребёнка моего карать захотел? Как ты там любишь? «Леди энд джентльмены…» Держите меня! Без правил ты любишь? Без правил? На тебе без правил!» — говорит героиня Федункив в видеоролике.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
С любым в любое время газ давал, на толпу, на таран если надо!! Задний ход - табу, без вариантов!! Только вперёд!! Но с мамами, всегда почему-то вот такая суета получается ))) Сумка в руках @marina_phedunkiv становится опасным оружием🚀😂👍🏽)) #магомедисмаилов #с #мамой #не #потянул #😂
Ранее сообщалось, что Всероссийские уличные игры перенесены с июня на сентябрь из-за коронавируса.