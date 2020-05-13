Всероссийские уличные игры перенесены с июня на сентябрь из-за коронавируса

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Первые Всероссийские уличные игры пройдут в Казани 10-14 сентября 2020 года.
Всероссийские уличные игры перенесены с июня на сентябрь из-за коронавируса
  • РИА Новости

Изначально соревнования планировались на июнь, но были перенесены из-за ситуации с коронавирусом. В состязаниях Игр ожидается участие около 1500 спортсменов. В Казани смогут выступить граждане России в соответствии с регламентами по видам спорта. При этом не допускаются атлеты, включённые в списки кандидатов в сборные России или регионов.

В программу Игр вошли соревнования по 11 видам спорта: баскетбол (дисциплина 3х3), танцевальный спорт (дисциплина брейкинг), велосипедный спорт (ВМХ-фристайл), паркур, роллер спорт, чир спорт, воздушно-силовая атлетика (воркаут), футбольный фристайл, скейтбординг, в том числе по двум показательным видам – текболу и роуп скиппинге (спортивная скакалка).

Игры должен принять новый спортивный объект Казани «Экстрим Парк».

Ранее сообщалось, что Анастасия Брызгалова стала тренером сборной России по кёрлингу.

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