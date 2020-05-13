Брызгалова стала тренером сборной России по кёрлингу

Короткая ссылка
Чемпионка мира 2016 года Анастасия Брызгалова назначена тренером сборной России по кёрлингу в дабл-миксте.
Брызгалова стала тренером сборной России по кёрлингу
  • РИА Новости

«У Анастасии большой опыт международных соревнований и взаимодействия со спортсменами. С введением в штаб третьего тренера теперь есть возможность максимально обеспечивать тренировочный процесс, не обделяя вниманием никого из спортсменов. Мы желаем тренерскому штабу удачи и надеемся, что всё у них получится и результаты команд будут нас радовать», — приводит «Р-Спорт» слова президента Федерации кёрлинга России Дмитрия Свищёва. 

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что уважает Этери Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить