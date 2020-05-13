Брызгалова стала тренером сборной России по кёрлингу

Чемпионка мира 2016 года Анастасия Брызгалова назначена тренером сборной России по кёрлингу в дабл-миксте.

«У Анастасии большой опыт международных соревнований и взаимодействия со спортсменами. С введением в штаб третьего тренера теперь есть возможность максимально обеспечивать тренировочный процесс, не обделяя вниманием никого из спортсменов. Мы желаем тренерскому штабу удачи и надеемся, что всё у них получится и результаты команд будут нас радовать», — приводит «Р-Спорт» слова президента Федерации кёрлинга России Дмитрия Свищёва.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что уважает Этери Тутберидзе.