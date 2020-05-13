Тарасова заявила, что уважает Тутберидзе

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своих отношениях с российским специалистом Этери Тутберидзе.
Тарасова заявила, что уважает Тутберидзе
  • АГН «Москва»

«У меня есть своё мнение, и я его высказываю. И отношений у меня сложных нет, если только есть разногласия какие-то. Хотя она работает так сенсационно, что я, например, это признаю», — цитирует Тарасову РБК.

Она отметила, что никогда не вмешивается в тренировочный процесс Тутберидзе и считает её «уникумом». По её словам, они не очень много общаются, но иногда могут перекинуться парой фраз.

«Я всегда её поздравляю, и даже можем поцеловаться. Я очень её уважаю. Видно, что она — помешанный человек на «фигурке», — добавила Тарасова.

Ранее Тарасова сравнила отношение к её легендарному отцу в России и Северной Америке.

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