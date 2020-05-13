Тарасова сравнила отношение к её легендарному отцу в России и Северной Америке

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, дочь легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова, сравнила отношение к её отцу в России и Северной Америке.
Тарасова сравнила отношение к её легендарному отцу в России и Северной Америке
  • РИА Новости

«Он введён в Зал хоккейной славы в Торонто как единственный русский тренер. В России про его музей я даже не хочу говорить — я плакала двое суток после того, как его посетила», — цитирует Тарасову РБК.

По словам дочери легендарного тренера, она тогда устроила скандал в музее. Тарасова также вспомнила, как её отца вводили в Зал славы.

«Мы с Галей плакали, видя, как он, опираясь на два костыля, подходил к столу. Тогда 40 минут стоял весь зал. Только это происходило в Америке, а не у себя дома, где его оставили без работы в 54 года», — добавила она.

В тренерском тандеме с Аркадием Чернышёвым Тарасов трижды приводил сборную СССР к золотым медалям Олимпийских игр. Кроме того, Тарасов становился многократным чемпионом страны с московским ЦСКА.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, почему не возвращается к тренерской работе.

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