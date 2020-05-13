Тарасова о тренерской работе: меня никто не слышит

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему не возвращается к тренерской работе.
Тарасова о тренерской работе: меня никто не слышит
  • РИА Новости

По её словам, основной причиной является отсутствие своего катка для проведения тренировок. Также ей не поступало предложений о работе из Минспорта и Олимпийского комитета России (ОКР).

«Меня никто не слышит. Желание есть, но сил меньше с каждым годом», — цитирует Тарасову РБК.

При этом она призналась, что пару раз в год летает в США, где проводит занятия.

«Прихожу к своим друзьям на каток. Я в США езжу тогда, когда у меня есть свободное время, один-два раза в год на две недели или десять дней. Я еду по собственному желанию», — сказала Тарасова.

Ранее Тарасова выразила уверенность, что фигуристка Алина Загитова не вернётся в олимпийскую команду.

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