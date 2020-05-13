Тарасова: Загитова не вернётся в олимпийскую команду

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением относительно перспектив действующей олимпийской чемпионки Алины Загитовой в случае возвращения в спорт.
Тарасова: Загитова не вернётся в олимпийскую команду
  • РИА Новости

«В олимпийскую команду не вернётся. Она не прыгает 3,5 и 4 оборота, а это сразу 20 баллов. Девочки со второй оценкой тоже стараются. Так не может всё время меняться: то в техническую сторону удариться, то в артистическую сторону удариться. Есть какая-то середина. Она блестяще работает, у меня никаких вопросов не возникает», — цитирует Тарасову РБК.

При этом специалист выразила мнение, что наблюдать за выступлениями Загитовой — одно удовольствие, но при этом не стала менять своего убеждения относительно её перспектив на Олимпийских играх в Пекине. 

Кроме того, Тарасова выразила мнение, что Загитовой удалось найти себя в шоу-бизнесе.

Ранее Тарасова ответила на вопрос, почему поддерживает президента России Владимира Путина.

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