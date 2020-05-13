Тарасова ответила на вопрос, почему поддерживает Путина

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему выражает поддержку президенту России Владимиру Путину.
Тарасова ответила на вопрос, почему поддерживает Путина
  • РИА Новости

«А я и сейчас за него, я не меняю своих привязанностей. Он деятельный человек, с ним не стыдно. Очень хорошо говорит, со временем стал таким оратором, у него есть харизма. Если он сказал, то сделал. Я беру не в размерах государства, а в размерах нашего спорта. Он своё слово сдержал и провёл Олимпиаду», — цитирует Тарасову РБК.

При этом специалист считает, что Путин не ответственен ни за скандал с допингом на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, ни за ситуацию с мельдонием, ведь решение подобных вопросов не входит в его обязанности.

Ранее известный тренер Татьяна Тарасова пожелала здоровья заболевшей коронавирусом олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке.

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