«Неплохой актёр, но больше шалтай-болтай»: как Исмаилов «поссорился» с Волковым и Наумовым

Магомед Исмаилов в шутку вызвал на поединок Николая Наумова, известного по роли Коляна в телесериале «Реальные пацаны». Бойцу ММА не понравилось, что тот недооценил его шансы в бою с Александром Емельяненко. За актёра вступился седьмой номер рейтинга тяжёлого веса UFC Александр Волков, который заявил, что не даст его в обиду, и пошутил над ростом Исмаилова. О том, как Наумов и Волков помогают раскрутить битву между Емельяненко и Исмаиловым — в материале RT.

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов продолжают подогревать интерес к главному поединку турнира ACA 107. Но если раньше спортсмены обменивались язвительными комментариями и шутками в социальных сетях исключительно тет-а-тет, то теперь в противостояние оказались втянуты известный актёр Николай Наумов и топ-боец UFC Александр Волков.

Причиной шуточного конфликта стало интервью Наумова, в котором тот рассказал, что Исмаилов сыграл эпизодическую роль в новом сезоне сериала «Реальные пацаны», а также оценил шансы Магомеда в схватке с Александром.

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«Да, Исмаилов принял эпизодическое участие в сериале. Мы не особо общались. Сфоткались только. А так мне нравятся смешанные единоборства, поэтому я внимательно слежу за боями. Есть у меня и свои любимчики, например, Саша Волков, Забит Магомедшарипов. Что касается Маги, то он тоже в целом неплохой боец, но больше шоумен. Думаю, что у него было бы мало шансов перед Сашей Емельяненко, хорошо, что битвы не случилось», — сказал Наумов 59.ru.

Конечно, Наумов поторопился с заявлением об отмене схватки между Емельяненко и Исмаиловым, ведь турнир ACA 107 был не отменён, а лишь перенесён с марта на июль из-за коронавируса. Но внимание средневеса привлекла не эта оплошность актёра, а оценка его мастерства в клетке. Магомед не остался в стороне, а опубликовал видеозапись в Instagram, вызвав Николая на бой.

«В целом ты неплохой актёр, Коля, но больше шалтай-болтай. Когда мы встретились, мне показалось ты косой, оказывается не показалось. Что ты вообще понимаешь в ММА, чтобы рассуждать о том, у кого есть шансы, а у кого нет? Занимайся своим делом, репетируй, притворяйся и ни лезь в мужские дела. А то шоумен поменяет окрас твоей шеи на бордово-красный», — написал Магомедов на своей странице в Instagram.

Примечательно, что к обсуждению присоединился и Емельяненко. Ветеран Pride оставил комментарий под постом Исмаилова и в очередной раз выразил мнение, что тому не взять верх над ним.

«Актёр, у тебя мало шансов перед Сашей Емельяненко!» — написал Емельяненко-младший.

На этом история не закончилась. Впоследствии партнёр Наумова по сериалу Владимир Селиванов опубликовал видео, на котором актёры обсудили сообщение Исмаилова. Николай не только попросил Магомеда «сделать ему нескромное предложение», но и сказал, что имел бы преимущество в сражении с бойцом ММА из-за габаритов и длины рук. В этом плане он не ошибся, ведь превосходит атлета в росте на 18 сантиметров.

В свою очередь, Исмаилов посмеялся над актёрами и для начала сделал Наумову «скромное предложение». Он предложил войти с ним в клетку и провести поединок длиной в один раунд. При этом у Магомеда одна рука будет привязана к телу, а для победы Николаю хватит достоять до гонга.

«Мой день сделан. Что происходит? Это как если бы два червячка рассуждали на тему: «Смог бы более длинный из них справиться с подошвой, которая неумолимо приближается к нему сверху. Если моё скромное предложение его напугает, то нескромное и вовсе вынудит Коляна сменить гражданство и улететь в другую страну», — написал Исмаилов.

Казалось, что на этом шуточный конфликт между спортсменом и актёром завершится, но в него внезапно вмешался Александр Волков. Седьмой номер рейтинга UFC признался, что тесно общается с Наумовым, и заявил, что не даст его в обиду.

«Дошёл до меня пост про Коляна из «Реальных пацанов». Мага, я не понял твоих претензий и угроз. Во-первых, каждый может иметь своё мнение, и переубедить его можно только делами. Выиграешь у Александра, вопросов ни у кого не будет. А если нет, то будет хорошее шоу. А во-вторых, нас бойцов это не красит — если мы будем угрожать всем, кто на нас не ставит, тем более не из мира спорта», — призвал Волков.

Однако Исмаилов не испугался экс-чемпиона Bellator. Сначала он посмеялся над двухметровым спортсменом, после чего заявил, что способен справиться и с ним.

«Алекс, я тебе сейчас объясню, почему ты не понял. Ты очень высокий, от того походу и понимание до твоей головы долго доходит. Или возможно потому, что ты не находился рядом, когда мы с Коляном фотографировались! Ты вроде не понял, а объяснить что-то пытаешься. Не дашь Николая в обиду? Что? Если я возьмусь за дело, ты и себя защитить не сможешь!» — сказал Исмаилов.

В ответ Волков также отпустил в сторону Исмаилова пару острот и выразил готовность заступиться за Наумова. Также он заверил Магомедова, что способен защитить себя, намекнув на более чем успешную карьеру в смешанных единоборствах. На данный момент в послужном списке Драго значится 31 победа при семи поражениях, а также звания чемпиона Bellator и M-1 Global.

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«Это не я не понял из-за роста, это ты низко подпрыгивал, когда объяснял. Рекомендую висеть на турнике по пять минут каждый день. Может люди нормального роста будут быстрее понимать тебя. Когда фотографировались, меня, конечно, не было, но когда решишься менять цвет шеи Коляну, я обязательно буду рядом с ним!» — заключил Волков.

Примечательно, что до настоящего момента Исмаилов отзывался о Волкове исключительно положительно. Как признался спортсмен в ноябре 2018 года, они вместе работали в зале боевого самбо МЭИ. Впоследствии Александр заметно преобразился, а его карьера пошла в гору.

«Буквально через год, или чуть больше, я по ТВ увидел совсем другого человека, а на талии его красовался пояс Bellator. Он умеет прогрессировать, как ракета. А ещё больше меня восхищает его умение встать после падения и быть устойчивее, чем прежде. Сильный парень», — написал Магомедов.