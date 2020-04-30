Боец UFC Волков обратился к Исмаилову по поводу угроз в адрес актёра Наумова

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков обратился к отечественному бойцу смешанного стиля Магомеду Исмаилову после его угроз в адрес актёра Николая Наумова.
Боец UFC Волков обратился к Исмаилову по поводу угроз в адрес актёра Наумова
  • @volkov_alex / instagram

«Дошёл до меня пост Магомеда Исмаилова про Коляна из «Реальных пацанов». Не понял я, Мага, твоих претензий и угроз. Во-первых, каждый может иметь своё мнение, и переубедить его можно только делами. Выиграешь у Емельяненко, вопросов ни у кого не будет. А если нет, то будет хорошее шоу», — написал Волков в своём Instagram.

Он также отметил, что бойцов не красит, если они начинают угрожать всем людям, которые не верят в их победу.

«Есть у нас общие знакомые с Николаем, поэтому, Магомед, я в обиду его не дам!» — добавил Волков.

Исмаилов пригрозил Наумову после слов актёра о том, что у Исмаилова нет шансов на победу в поединке с Александром Емельяненко.

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был предварительно перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее Исмаилов обратился к побрившемуся налысо Емельяненко.

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