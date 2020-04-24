Исмаилов обратился к побрившемуся налысо Емельяненко
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«Лысая ты башка, Саня! Знал, что однажды тебе это скажу», — произнёс Исмаилов на видео в своём Instagram.
Емельяненко побрился налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым, с которым они состоят в дружеских отношениях.
При этом Емельяненко регулярно шутил над причёской Исмаилова.
3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был предварительно перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Ранее Олег Тактаров заявил, что хотел бы, чтобы Емельяненко получил в подарок от Кадырова розовый Mercedes.