Исмаилов обратился к побрившемуся налысо Емельяненко

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов обратился к своему будущему сопернику Александру Емельяненко, который недавно побрился налысо.
Исмаилов обратился к побрившемуся налысо Емельяненко
  • © instagram.com/maga_isma

«Лысая ты башка, Саня! Знал, что однажды тебе это скажу», — произнёс Исмаилов на видео в своём Instagram.

Емельяненко побрился налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым, с которым они состоят в дружеских отношениях.

При этом Емельяненко регулярно шутил над причёской Исмаилова.

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был предварительно перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее Олег Тактаров заявил, что хотел бы, чтобы Емельяненко получил в подарок от Кадырова розовый Mercedes.

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