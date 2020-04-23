Тактаров: хочу, чтобы Кадыров подарил розовый Mercedes Александру Емельяненко

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров заявил, что хотел бы, чтобы российский боец Александр Емельяненко получил в подарок от главы Чечни Рамзана Кадырова розовый Mercedes.

«Очень хочу, чтобы Рамзан Ахматович подарил розовый Mercedes одному парню. Может, это его обрадует, и он будет счастливый. Голубой Mercedes не надо, парни не так поймут, а вот розовый — самое то. Вчера мой друг Егор Климович сказал: «Тебе тогда Кадыров при всех сказал: «Олег, я тебя люблю за то, что ты всегда говоришь правду. Ты никогда не врёшь. Что думаешь, то и говоришь». Он тогда обнял моего тренера, потому у меня к Рамзану тёплое отношение. Всегда я за него заступался и никогда про него плохого слова не сказал. Мне очень неприятно, что этого водителя розового Mercedes мне подсунули», — рассказал Тактаров в прямом эфире своего Instagram.

Александр Емельяненко жёстко раскритиковал Тактарова за его слова о Кавказе, назвав проституткой.

Ранее Нурмагомедов лайкнул пост Александра Емельяненко с оскорблениями в адрес Тактарова.