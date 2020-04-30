Волков: не собираюсь опускаться на уровень Александра Емельяненко
- Reuters
«Чтобы нам с Александром подраться, сначала он должен попасть в UFC. Иначе это бессмысленный разговор, потому что я не собираюсь опускаться на его уровень», — сказал Волков в прямом эфире в Instagram.
Он отметил, что Емельяненко является одним из самых популярных бойцов России, но только за счёт своего поведения.
«Если исходить из его профессиональных кондиций, он далеко не лучший», — добавил Волков.
На счету Волкова 31 победа и семь поражений в MMA. У Емельяненко — 29 побед, семь неудач и одна ничья.
Ранее Волков обратился к Магомеду Исмаилову по поводу угроз в адрес актёра Николая Наумова.