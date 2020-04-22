Исмаилов предложил Александру Емельяненко побриться налысо вслед за Кадыровым

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов предложил соотечественнику Александру Емельяненко побриться налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Саня, теперь, я думаю, ты будешь более уважительно относиться к моей причёске. Думаю, тебе нужно подстричься, челлендж-то серьёзный», — сказал Исмаилов на видео в своём Instagram.

До этого Емельяненко неоднократно высмеивал причёску Исмаилова.

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был предварительно перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее Емельяненко оценил новую причёску Кадырова.