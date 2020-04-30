Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов вызвал актёра Николая Наумова на бой и назвал его возможные условия.
Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова
  • © instagram.com/maga_isma

«Давай я сделаю тебе скромное предложение. Выходишь со мной на ринг, вот эту руку привязываю к телу. Отстоишь раунд — ты выиграл», — сказал Исмаилов на видео в своём Instagram.

Напомним, что Исмаилов пригрозил Наумову после слов актёра о том, что у бойца нет шансов на победу в поединке с Александром Емельяненко.

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был предварительно перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее боец UFC Александр Волков обратился к Исмаилову по поводу угроз в адрес актёра Наумова.

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