«За этим боем будет следить весь мир»: что известно о возможном поединке Тайсона с Емельяненко или Харитоновым

Известный промоутер Владимир Хрюнов заявил, что предложил экс-чемпиону мира по боксу Майку Тайсону встретиться с одним из двух российских бойцов MMA — Александром Емельяненко или Сергеем Харитоновым. Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв поддержал идею и рассказал, где и когда может состояться предполагаемый поединок. Александр Шлеменко в интервью RT назвал идею подобного противостояния отличным пиар-ходом, а Константин Цзю признался, что слабо верит в то, что американца устроит гонорар.

«Привезти Тайсона в Россию вполне реально»

Российский промоутер Владимир Хрюнов всерьёз заинтересовался возможностью организовать бой между боксёром Майком Тайсоном и одним из российских представителей мира смешанных единоборств. Он заявил, что предложил легендарному американцу встретиться с Александром Емельяненко или Сергеем Харитоновым.

«Вчера мы связались с Тайсоном. Звонок был по другой теме, но мы обсудили и его намерение вернуться на ринг. Он спросил, есть ли возможность провести бой в России. Я ему предложил выступить в рамках промоушена WTKF — в Белоруссии. Соперники на выбор — Сергей Харитонов и Александр Емельяненко. Поединок по правилам бокса. Статус — выставочный бой. Тайсон спросил, найдётся ли у меня миллиончик. Я ответил, что найдётся», — заявил Хрюнов в среду.

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По словам промоутера, Майк не знает Александра и поначалу подумал, что ему предлагают встретиться с его старшим братом Фёдором.

«Поговорю сначала с Харитоновым, так как он действующий чемпион WTKF, а потом с Александром. Тайсон сейчас на самом деле тренируется. У него есть хорошие предложения, например тур по Австралии», — добавил Хрюнов.

Специалист также признался, что склоняется к кандидатуре Харитонова. При этом мероприятие может состояться в Минске, где Сергей в феврале завоевал титул чемпиона WTKF в супертяжёлом весе.

Намерены поддержать организацию такого поединка и в Федерации бокса России. Её глава Умар Кремлёв в разговоре с RT не исключил проведения подобного боя в России, а также рассказал, где и когда он может состояться.

«Я считаю, что привезти Тайсона в Россию вполне реально. Но для начала нужно получить согласие как с его стороны, так и со стороны соперника. А по цене договоримся. Сделаем всё возможное, чтобы бой состоялся... У нас есть много площадок. Это не только Москва, но и, например, Екатеринбург. Думаю, к концу года мы можем увидеть этот поединок, если стороны быстро договорятся», — подчеркнул функционер.

Кремлёв изъявил желание привезти Тайсона в Россию, как только тот рассказал о возможном возвращении на ринг. В частности, он предлагал организовать поединок между Майком и другим ветераном бокса — 51-летним экс-чемпионом планеты Олегом Маскаевым. Последний отнёсся к данной идее благосклонно и заявил, что «вышел бы против Тайсона». А вот другой бывший чемпион мира — Николай Валуев — признался, что ему такое противостояние неинтересно.

«Я не боксёр, но с удовольствием бы с ним потолкался»

Александр Емельяненко изъявил желание встретиться с Тайсоном на ринге ещё в начале недели в интервью певцу Птахе.

«Вот я сейчас видел, что Тайсон возвращается. Понимаю, что я не боксёр, но с удовольствием бы с ним потолкался. Тем более он не хочет длительных поединков. Он хочет четырёхраундового боя, потому что больше не вытянет. Так что с ним бы — с удовольствием», — заявил Емельяненко в прямом эфире в Instagram.

53-летний бывший чемпион мира в конце апреля объявил о желании вернуться на ринг ради благотворительности. Тайсон намерен провести несколько трёх- или четырёхраундовых выставочных поединков. Но сначала американец хочет набрать приемлемую форму, и это, судя по всему, ему уже удаётся. Так, недавно Железный Майк опубликовал видео одного из своих занятий.

Последний раз Тайсон выходил на ринг в 2005 году. Тогда он потерпел поражение от ирландца Кевина Макбрайда, которое стало для него вторым подряд. После этого бывший обладатель чемпионского пояса объявил о завершении карьеры. По словам Емельяненко, несмотря на длительный простой, Майк по-прежнему быстр, жёсток и силён, хотя и не настолько подвижен.

«На просторах интернета я увидел, как он показывает своё нынешнее мастерство, работая на лапах. Для меня было бы честью выйти на ринг с таким легендарным и выдающимся человеком, как Майк Тайсон. Самое главное — перед ним не застаиваться. Потому что если он меня догонит, то отправит спать. Это я понимаю», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

«Если такой бой состоится, он однозначно будет интересным»

Состоится ли бой с участием легенды с Емельяненко или Харитоновым, пока неизвестно, однако сама новость о его возможном проведении вызвала серьёзный резонанс как в мире бокса, так и в мире смешанных единоборств. Например, боец MMA Александр Шлеменко назвал идею подобного противостояния отличной.

«Как для Харитонова, так и для Емельяненко это идеальный шанс побоксировать с легендой и заявить о себе. За боем будет следить весь мир, и ребята смогут по-настоящему обратить на себя внимание — неважно даже, выиграют они или нет. Но мне слабо верится в организацию такого противостояния. Возможно, всё делается для того, чтобы поднять хайп», — заявил Шлеменко в интервью RT.

При этом, по мнению спортсмена, у Харитонова и Емельяненко будут все шансы на успех, поскольку Тайсон не выходил на ринг 15 лет. Но им всё равно следует быть крайне осторожными.

«Майк сейчас далеко не тот, что раньше. Но если такой бой состоится, он однозначно будет интересным. Да и интрига сохранится. Пусть Майку уже 53 года, он остаётся опасным и в этом возрасте. Считаю, Тайсону самому выгоднее подраться с бойцами ММА. Это лучше, чем брать откровенного «сбитого лётчика» из бокса и спокойно его избивать», — добавил Шлеменко.

А вот сравнивать потенциальную дуэль экс-чемпиона мира по боксу с российскими бойцами ММА и знаменитое противостояние Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера спортсмен отказался, назвав эти поединки «абсолютно разными».

«Мейвезеру не столько лет, да и до встречи с Конором он не выходил на ринг всего два года. Тайсон же не дрался 15 лет. Думаю, у Харитонова с Емельяненко будет значительно больше шансов на победу, чем было у ирландца. Они всё-таки действующие спортсмены. Плюс нельзя забывать, что обоих можно отнести к базовым боксёрам, они «ударники», — отметил Шлеменко.

Пока очевидно лишь то, что эта история поможет Емельяненко привлечь к себе внимание, с чем он, по мнению коллеги, прекрасно справляется. Шлеменко считает Александра «одним из самых медийных бойцов России», который по этому показателю уже значительно превзошёл своего брата Фёдора.

«Не верю, что Майк за эти деньги выйдет на ринг»

А вот бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю отнёсся к идее организации боя между Тайсоном и одним из российских бойцов скептически. Он признался, что не верит в осуществление подобной задумки, а также усомнился, что Майка удастся уговорить приехать в Россию даже за большие деньги.

«Тайсон уже столько лет не выступает. Не верю в то, что он вернётся на ринг. Поверьте мне. Хрюнов сказал, что у него «найдётся миллиончик», но я не верю, что Майк за эти деньги выйдет на ринг. Если бы мне предложили столько, я бы отказался. Для вас это лёгкий заработок — побоксировать несколько минут. А для меня минимум полгода тренировок, полное отречение от всего и полная смена жизненного уклада, жёсткая дисциплина по отношению к себе и семье. Повторюсь, за миллион он не согласится. Майк на рекламе зарабатывает больше. За $10 млн, может быть, начнёт о чём-то разговаривать», — подчеркнул Цзю в интервью RT.

Он также усомнился, что на этой встрече, если она состоится в России, удастся заработать большие деньги. По признанию экс-чемпиона мира, он не помнит, когда в стране хорошо удавалось продавать бои.

«Есть три основных вида сбора денег на подобных ивентах. Это реклама, продажа билетов и телевидение. Последнее у нас не платит. Спонсоры? Зачем им это нужно? Собрать что-то удастся разве что на билетах. Да и на организацию поединка уйдёт год, а Майку к тому моменту исполнится 54. Не забывайте, что при этом он ведёт не самый спортивный образ жизни. И зачем ему рисковать за этот миллион? Да он раньше получал за бой $50—100 млн! Я не сторонник шоу, в которое превращают нормальный вид спорта», — признался Цзю.

Что касается шансов Емельяненко на победу, то бывший боксёр оценил их как вполне высокие. Он отметил, что боец находится в отличной форме и может сделать с Тайсоном «что угодно».

«Если не ошибаюсь, Сашка — чуть ли не мастер спорта по боксу. Вот и представьте себе: мастер спорта против ЗМС Тайсона. Но бокс — спорт непредсказуемый. Люди могут упасть от любого удара. Гипотетически всё возможно», — подытожил Цзю.