«Если ты русский, то не убегаешь»: Тони Джонсон о бое с Гончаровым, слабостях Емельяненко и нападках на Нурмагомедова

Бойцы из России известны своими волевыми качествами. Об этом в интервью RT заявил боец ММА Тони Джонсон. По его словам, Евгений Гончаров одолел его, потому что избегал открытого боя в октагоне. Американец выразил мнение, что Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка с Тони Фергюсоном не из-за боязни проиграть. Также Джонсон рассказал, как его жена перенесла коронавирусную инфекцию, и заявил, что с лёгкостью взял бы реванш над Александром Емельяненко.

— Как в Нэшвилле обстоят дела в условиях пандемии коронавируса?

— Ситуация здесь тяжёлая, хоть и не настолько плачевная, как в ряде других штатов, вроде Калифорнии и Нью-Йорка. Я держусь, не болею, пью витамины, укрепляю иммунитет. Действует карантин, люди соблюдают меры предосторожности, держатся на безопасной дистанции.

— Кто-нибудь из ваших знакомых или близких был инфицирован?

— У меня жена заразилась коронавирусом, но всё обошлось. Болела она примерно две недели, сейчас уже здорова. Я за ней ухаживал и, к счастью, сам не подхватил инфекцию. Знаю, что вирус находили у двух моих знакомых.

— Как симптомы были у жены?

— Ей было трудно дышать, приходилось прилагать усилия. Она часто кашляла, в лёгких скапливалась слизь. Когда она вставала и пыталась ходить, быстро утомлялась — чувствовала слабость. Ей пришлось тяжело, но, к счастью, она выкарабкалась.

— Из-за карантина спортсмены сейчас не могут посещать тренировочные залы. Вы сейчас готовитесь или используете это время для отдыха?

— Продолжаю тренировки. Хожу заниматься в район капитолия здесь, в Нэшвилле. Эту территорию власти закрыть не могут, так как она относится к общественной собственности. Так что там бегаю, занимаюсь с напарником. Просто если я просижу некоторое время без дела, то наберу много лишнего веса. (Смеётся.)

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— Наверняка в таких условиях очень сложно настроиться на продуктивную работу. Как вам это удаётся?

— Мне предстоит бой, это меня и мотивирует. Дата назначена, шоу ACA 107 запланировано на 24 июля.

— Изначально турнир должен был пройти в начале марта. Перенос вас сильно расстроил?

— Жалко, конечно. Подготовка была организована так хорошо, а теперь приходится всё начинать сначала. Но ничего: благодаря этому мне выпал шанс стать лучше.

— В отличие от других промоушенов, UFC намерен провести ряд турниров в мае. Как думаете, Дана Уайт правильно поступает в условиях пандемии?

— Сумасшедшая ситуация, конечно. Вообще, правильно было бы отменить все турниры, чтобы бойцы не заразились. Но в Америке сильна жажда денег. Многочисленные инвесторы UFC желают получить причитающиеся им суммы.

— В свете угрозы коронавируса не может быть никаких гарантий, что ACA 107 не будет перенесён на более поздний срок.

— Пока всё остаётся в силе. Никаких объявлений о переносе не слышал. Границы в США и России должны скоро открыть. Если это произойдёт, всё будет хорошо.

— Когда вы в последний раз контактировали с ACA?

— Общаюсь с промоушеном не напрямую, а через своего менеджера. Я с ним общался на прошлой неделе, и он сказал, что пока всё хорошо, турнир не перенесён. Так что всё идёт по плану.

— Что собираетесь делать, если Россия не откроет границы к июлю?

— Видимо, придётся подождать, когда это случится. По контракту мне ещё предстоит провести два поединка. Как добросовестный боец, должен отработать его до конца. Будем надеяться, что долго ждать не придётся.

— Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка с Тони Фергюсоном, так как якобы не смог вылететь из России в США. Как вы думаете, он действительно не сумел покинуть страну или для отмены боя были другие причины?

— Хабиб крутой, готов драться когда, где и с кем угодно. Так сложились обстоятельства. Он такой же человек: если запрещён выезд из России, он ничего не может поделать. UFC 249 должен был состояться 18 апреля, но сверху сказали нет и всё отменили. В итоге Фергюсон тоже не смог провести бой. Так что я не думаю, что Нурмагомедов испугался. Просто в ситуации с коронавирусом всем нужно проявлять осторожность.

— Многие поспешили назвать Нурмагомедова трусом…

— Не стоило так поступать. У фанатов может быть своё мнение, но мы, спортсмены, знаем, что случилось на самом деле, а они — нет. Нельзя говорить, что человек испугался, просто потому, что он не смог выехать из страны.

— Если бы оказались на месте Нурмагомедова, согласились бы выступить на турнире в разгар пандемии?

— Да, безусловно. Это же возможность заработать.

— Если ваша схватка с Русланом Магомедовым будет окончательно отменена из-за пандемии, ACA выплатит вам гонорар?

— Разговора на этот счёт у нас не было. Знаю, что UFC заплатил некоторым бойцам… Конечно, было бы хорошо, если бы лига так поступила, но я не жду ничего. К сожалению, у меня нестандартная работа: мне ​платят, когда я дерусь, а сейчас не самые благоприятные обстоятельства. Не уверен, что АСА просто так возьмёт и даст мне денег.

— В контракте прописываются такие вещи?

— Нет, ведь пандемия случилась впервые. В соглашении существует пункт об отказе соперника, согласно которому бойцам всё равно выплачивают гонорар за участие. А вот по поводу коронавируса не сказано ни слова. Сейчас это серая зона, которая требует обсуждений.

— Насколько серьёзный удар коронавирус нанёс по вашему финансовому состоянию?

— Зарабатываю на жизнь поединками, получаю хорошие деньги. Но это невозможно делать, оставаясь дома.

— Как выходите из этой ситуации?

— Приходится с умом распоряжаться деньгами, откладывать на чёрный день. К счастью, моя жена тоже работает, и доход у неё хороший. Так что мы в порядке.

— Сколько в среднем вы тратите на проведение тренировочного лагеря?

— Около $15 тыс.

— Из-за пандемии очень сильно пострадали тренировочные залы. Вы занимаетесь в Nashville Training Camp. Нет опасений, что он может закрыться?

— К счастью, я знаю его владельца, мы с ним друзья. Скоро он позволит мне заниматься — до того, как другие смогут приступить к тренировкам. Даже если зал не откроется, я всё равно смогу продолжить подготовку.

— Ваш будущий соперник известен по выступлениям в UFC. Что скажете о Магомедове?

— Думаю, сейчас лучшее время для такой схватки. В его последней битве он был немного «заржавевшим». Магомедов крепкий, высокий боец с отличным ударом, справиться с ним будет нелегко. У него хороший послужной список, но я тренировался с лучшими. Что бы Руслан ни показал 24 июля, буду к этому готов.

— Вас не смущает, что ранее он был отстранён от выступлений в США из-за проваленного допинг-теста?

— Нет, мне всё равно. Знаю, что в России не проводят такие тесты, но меня это не беспокоит. В конечном итоге мне всё равно надо будет наносить удары и уворачиваться от встречных.

— Как известно, в России в смешанных единоборствах до сих пор официально не введена система допинг-контроля. Перед поединками спортсменов проверяют на запрещённые препараты?

— Нет, их не тестируют. Но просто в Европе такая ситуация. Я же не собираюсь менять здесь какие-то правила. Меня это не волнует, потому что это не у меня организм разрушается, а у тех, кто принимает допинг. В короткий срок он может помочь, но в долгосрочной перспективе способен нанести серьёзный ущерб здоровью.

— Многие бойцы пытаются предсказать результат вашей будущей битвы с Магомедовым. Сделаете прогноз?

— Я отправлю его в нокаут во втором раунде.

— До этого вы уступили Евгению Гончарову. Смотрели его сражение с Мухуматом Вахаевым?

— Да. Как и говорил, если он будет драться, то проиграет. Подумал, что Гончаров боится Вахаева, когда смотрел их совместное интервью. Они чуть не сцепились, а Евгений снова сдал назад.

— Концовка третьего раунда получилась довольно резонансной, а многие посчитали, что Вахаев умышленно нанёс удар в затылок Гончарову. Согласны?

— Да. Думаю, он испытывает определённую неприязнь к Гончарову. Не знаю, сделал ли он это специально. Возможно, ему просто было всё равно, куда бить.

— На ваш взгляд, Вахаев победил честно?

— Конечно. Он же его нокаутировал. И схватка мне определённо понравилась.

— Раньше вы бились с партнёром Вахаева по команде «Ахмат» Александром Емельяненко. Примечательно, что после он пока ни разу не выходил в клетку. Какие впечатления у вас остались от той дуэли?

— С Емельяненко я отлично знаком. Он сильный боец, но понимает, что я выиграл тот бой. Думаю, такого же мнения придерживаются все. Если он хочет реванша, мы его проведём. Только на этот раз в пять раундов.

— Вас удивило, что Емельяненко настолько легко позволял вам проходить в ноги?

— Нет, я занимаюсь борьбой всю жизнь. Он при всём желании не смог бы заблокировать мои тейкдауны.

— На турнире ACA 107 Емельяненко сразится с Магомедом Исмаиловым. Вы знакомы с последним?

— Лично — нет, но видел его в социальных сетях. Думаю, он способен взять верх над Александром. Невысокий парень, но взрывной.

— Но всё-таки разница в росте составит более 20 см…

— Это ни о чём не говорит. Те, кто поменьше, более техничны, поэтому с ними сложнее драться. Он не такой уж простой оппонент, как может показаться Емельяненко. Саша может недооценить Магомеда, но схватка явно будет не из лёгких. Хотел бы увидеть её.

— Исмаилов признавался, что хотел получить за поединок не менее 15 млн рублей. Резонное требование?

— Да уж, на схватке с Емельяненко можно отлично заработать. Но это ведь именитые бойцы. Если вы посмотрите в Instagram, и у Исмаилова, и у Емельяненко масса подписчиков. Всё зависит от того, насколько ты ценен, что можешь предложить — развлекательная составляющая, продажи билетов. Думаю, его требования оправданны.

— В случае победы над Магомедовым что бы вы выбрали — реванш с Емельяненко или поединок за титул с Вахаевым?

— Сложный вопрос. Я бы остановился на Емельяненко, потому что после первой битвы у меня остался неприятный осадок. Тогда я был в недостаточно хорошей форме, мог бы по-другому сделать некоторые вещи. Если бы мы снова встретились, уничтожил бы его. И после этого подрался бы за титул.

— Как бы сложилась ваша ответная схватка с Емельяненко?

— Отправил бы его в нокаут. Я бы управился и за три раунда. Одолел его — как физически, так и психологически.

— 14 апреля вы опубликовали в Instagram фото с поединка с Александром Волковым с подписью: «По крайней мере, он не убегал». К кому вы обращались?

— Я намекал на Гончарова. (Смеётся.) В нашем представлении русские — очень волевые ребята. Будь то борьба, гимнастика, смешанные единоборства. Гончаров избегал боя со мной, и это плохо. Если ты русский, то не убегаешь и не отступаешь, а сражаешься.

— Вы считаете, что победили Гончарова?

— Думаю, да. Я стоял и сражался. А в первом раунде джебом чуть было не отправил его на канвас. Я сражался, владел инициативой, а он убегал. Не думаю, что при таких раскладах он заслуживал победы.

— Вам интересен реванш с Гончаровым?

— Только если убегать не будет.

— Возвращаясь к Instagram. Впоследствии вы также опубликовали фрагмент видео поединка с Волковым. Можно сказать, что он занимает особое место в вашей карьере?

— В своё время одерживал победы над сильными соперниками. Волков — один из них. Забавно, что я опубликовал ту запись, только когда увидел её в ленте. Просто сделал репост.

— Помимо сражения с Волковым, назовите ещё две дуэли, которые имеют для вас особое значение.

— Бой с Емельяненко был для меня важен. Мне тогда пришлось нелегко, ведь он отправил меня в нокдаун. Та битва показала мне, что я обладаю упорством, могу держать удар. Также большое значение имеет схватка с Дерриком Льюисом. Удар у него очень тяжёлый, но я смог справиться и взять верх. В будущем я бы хотел ещё раз сразиться с каждым из них.

— Волков уступил вам. Удивлены, что спустя несколько лет он вошёл в элиту тяжёлого дивизиона UFC?

— Нет. Он сильный боец. Это просто говорит о том, что мой уровень значительно выше, чем многие думают. Хочу показать, насколько продвинулся.

— Как считаете, сейчас бы смогли попасть в число сильнейших бойцов UFC?

— Конечно. Я бы был в пятёрке.

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— Почему до настоящего времени вы не провели ни одного поединка в UFC?

— Не было подходящих предложений. Представители UFC пару раз выходили со мной на связь, но их варианты меня не устраивали по деньгам. Россия же позаботилась о моих интересах, я отправился в путешествие, и мне понравилось.

— Не думаете, что потеряли время?

— Я ещё молод, мне 34 года. На мой взгляд, в UFC нужно переходить на заключительном этапе карьеры. До этого хочу ещё поездить по миру, помериться силами с другими парнями, поработать с различными промоушенами.

— Многие российские бойцы считают, что в UFC уже давно набирают не по спортивному принципу, а на основе популярности. Согласны?

— Да, такая тенденция существует. И это досадно. Сами бои отходят на второй план в пользу развлекательной составляющей.

— Если брать в расчёт исключительно мастерство, кого бы вы назвали лучшим бойцом тяжёлого веса на данный момент?

— Миочича. Хорош как в борьбе, так и в боксе. Сильный атлет. Он мне всегда нравился, считал его сильным даже до того, как он стал чемпионом. Стипе просто зверь.

— А лучшим бойцом ММА, вне зависимости от весовых категорий?

— Даже с учётом всех своих проблем им остаётся Джонс. Его ещё никто не одолел. Знаю, у Нурмагомедова на счету ни одного поражения, но американец первым добился успеха и сделал себе имя. Так что в моём рейтинге на первом месте Джон, а за ним Хабиб.