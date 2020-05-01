Участники турнира UFC 249 каждый день будут проходить медицинские тесты

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Участники турнира UFC 249, который состоится 9 мая в Джексонвилле, каждый день будут проходить медицинские тесты, чтобы избежать возможного распространения коронавируса.
Участники турнира UFC 249 каждый день будут проходить медицинские тесты
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

Как сообщает MMA Fighting, спортсмены пройдут обязательное тестирование вместе со своей командой, как только прибудут в отель перед турниром.

Отмечается, что это будет также касаться участников турниров, которые пройдут в том же месте 13 мая и 16 мая. 

В гостиницу будут допущены только бойцы, секунданты и персонал UFC. Что касается тренировок, то каждому спортсмену будет предоставлен свой собственный зал.

Главным событием турнира UFC 249 станет поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, победитель которого впоследствии сможет стать первым претендентом на титульный бой с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. 

Ранее Дональд Серроне заявил, что хочет войти в историю UFC, проведя три боя за неделю.

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