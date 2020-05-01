Серроне хочет войти в историю UFC, проведя три боя за неделю

Американский боец смешанного стиля Дональд Серроне заявил, что хочет войти в историю UFC, проведя три поединка за неделю.

«Я собираюсь выйти и одержать победу. А потом сказать: «Эй, Дана, у тебя есть кто-нибудь подходящий на среду? Я собираюсь остаться здесь, в своём трейлере. Хочу стать первым бойцом, который проведёт три поединка за неделю», — приводит слова Серроне ESPN.

37-летний Серроне, также известный под прозвищем Ковбой, должен выступить на турнире UFC 249, который пройдёт 9 мая, где его соперником станет Энтони Петтис. UFC намерен провести три турнира подряд — 9, 13 и 16 мая.

Ранее сообщалось, что глава UFC хотел бы увидеть бой-реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором.