Боец MMA Кузнецов обратился к Нурмагомедову, которого он до этого оскорбил

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Кузнецов обратился к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, которого он до этого оскорбил.

«Хабиб, ты мог одним высказыванием уничтожить меня и показать пример мудрого человека, сказав своим фанатам, что не стоит обращать внимания на недостойного человека и опускаться до его уровня, ведь нужно быть выше таких, как я, и благороднее, не так ли? Но эту возможность ты не использовал», — написал Кузнецов в своём Instagram.

Он также поблагодарил за поддержку своих подписчиков и отметил, что не стоит вступать в полемику с негативно настроенными людьми в данной ситуации.

Недавно Кузнецов записал песню, в которой оскорбил Нурмагомедова, после чего он был избит незнакомцами на улице.

На счету Кузнецова 11 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. У Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее в соцсетях неоднозначно отреагировали на избиение бойца Кузнецова, оскорбившего Нурмагомедова.