В соцсетях неоднозначно отреагировали на избиение бойца Кузнецова, оскорбившего Нурмагомедова

Пользователи социальной сети Instagram по-разному отнеслись к сообщению российского бойца ММА Дмитрия Кузнецова о том, что он подвергся нападению после того, как выпустил оскорбительную песню в адрес Хабиба Нурмагомедова.

Мнение людей после инцидента, о котором рассказал Кузнецов, разделились. Одни сочли «наказание» заслуженным, напомнив бойцу, что не стоило вести себя столь нагло.

«Человек точно с головой не дружит. Сам себе создаёт проблемы. Лучше бы занялся чем-нибудь полезным или помог своим родителям. Прежде чем писать или что-то говорить, надо хорошенько подумать. Чтобы потом тебя по асфальту не таскали», — написал один из пользователей.

Другие, наоборот, встали на защиту и заявили, что он имел право высказать своё мнение в таком стиле, так как это не противоречит законам страны.

«Живём вроде в цивилизованном мире, а ведём себя как звери. Сделал человек клип — это его право. Не нравится — не смотри и не слушай. Или сделай опровержение, выскажись в ответ. Но разбивать машину, нападать толпой и бить — это удел необразованных, диких и глупых людей. Позор таким», — парировал другой.

Третьи вообще усомнились в том, что Кузнецов написал правду, так как сочли фотографию постановочной.

«Он лжёт. Кто будет после нападения фоткаться? Где друзья? Почему не заступились? Где те, кто снял его после нападения? Хайп и ложь. Где видео, как его избивают? Факты есть? Точно всё сами организовали. Видимо, на клип мало людей отреагировало и подписчиками не разжился, поэтому решил ещё раз хайпануть», — добавил один из подписчиков.

Ранее сообщалось, что Кузнецов подвергся нападению неизвестных второй раз за последние пять месяцев.