Пользователи соцсетей оценили оскорбительную песню бойца Кузнецова про Нурмагомедова

Пользователи социальных сетей прокомментировали оскорбительную песню в адрес чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликованную бойцом смешанных единоборств Дмитрием Кузнецовым.

Один из пользователей выразил желание увидеть, как аналогичную композицию в адрес Нурмагомедова исполняет первый номер рейтинга лёгкого веса UFC Тони Фергюсон.

При этом ещё один пользователь предположил, что Нурмагомедов наверняка примет данную композицию близко к сердцу, а другой сравнил данную песню с творчеством известного рэп-музыканта Канье Уэста.

Ранее Кузнецов заявил, что готов ответить за свои слова, сказанные в песне про Нурмагомедова.