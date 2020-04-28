Пользователи соцсетей оценили оскорбительную песню бойца Кузнецова про Нурмагомедова
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- AFP
Один из пользователей выразил желание увидеть, как аналогичную композицию в адрес Нурмагомедова исполняет первый номер рейтинга лёгкого веса UFC Тони Фергюсон.
При этом ещё один пользователь предположил, что Нурмагомедов наверняка примет данную композицию близко к сердцу, а другой сравнил данную песню с творчеством известного рэп-музыканта Канье Уэста.
Ранее Кузнецов заявил, что готов ответить за свои слова, сказанные в песне про Нурмагомедова.