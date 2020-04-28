Пользователи соцсетей оценили оскорбительную песню бойца Кузнецова про Нурмагомедова

Короткая ссылка
Пользователи социальных сетей прокомментировали оскорбительную песню в адрес чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликованную бойцом смешанных единоборств Дмитрием Кузнецовым.
Пользователи соцсетей оценили оскорбительную песню бойца Кузнецова про Нурмагомедова
  • © Ethan Miller/Getty Images
  • AFP

Один из пользователей выразил желание увидеть, как аналогичную композицию в адрес Нурмагомедова исполняет первый номер рейтинга лёгкого веса UFC Тони Фергюсон.

При этом ещё один пользователь предположил, что Нурмагомедов наверняка примет данную композицию близко к сердцу, а другой сравнил данную песню с творчеством известного рэп-музыканта Канье Уэста.

Ранее Кузнецов заявил, что готов ответить за свои слова, сказанные в песне про Нурмагомедова. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить