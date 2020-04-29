Боец ММА Кузнецов заявил о нападении неизвестных после его критики в адрес Нурмагомедова

Российский боец ММА Дмитрий Кузнецов заявил о нападении неизвестных, которые нанесли ему телесные повреждения, а также повредили машину его отца.

Ранее спортсмен записал клип с критикой Хабиба Нурмагомедова, который, по мнению Кузнецова, подаёт плохой пример своим поклонникам. Атаку на улице боец связывает именно с этой историей.

«Вчера меня удивил непонятный выпад. Теперь каждый будет пытаться меня избить и унизить? В этот раз пять человек, в следующий сколько будет? Не уверен, что это мелкое хулиганство можно расценивать как попытку расправы — слишком неуверенно, быстро, видимо, было страшно, что вас поймают. Зачем вы таскали меня по асфальту и рвали одежду на мне — непонятно. Реально, что ли, хотели изнасиловать? Поцарапался, получил в голову — и что дальше? Странные люди», — написал Кузнецов в Instagram.

Он также отметил, что починит автомобиль отца, а впоследствии подарит ему новый.

«С уверенностью скажу: запугать меня не получится, какие бы методы вы ни выбрали, ибо я свободен, чтобы жить, я свободен, чтобы умереть. Главное — оставьте мою семью в покое, не понимаю, зачем приплетать людей, которые никакого отношения к этой истории не имеют. Никакого заявления в полицию от меня не будет, извинений тоже, ибо не за что. Мои намерения и дух не пошатнутся», — резюмировал Кузнецов.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов призвал дагестанцев беречь близких и оставаться дома.