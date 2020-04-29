На выпустившего оскорбительный клип бойца Кузнецова неизвестные напали второй раз за пять месяцев
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13 декабря 2019 года вечером неизвестный спровоцировал конфликт с Кузнецовым на улице, в результате которого двое его друзей разбили бойцу лицо.
«Вот, никого не трогаешь, познаёшь искусство, но всё равно неадекватные ублюдки находят тебя! Встретился порисовать с подругой, и вот результат — три гнилые мрази решили докопаться. Один улетел спать, но двое всё-таки сделали дело. Не смог наказать всех троих. Ничего, карма всё сделает за меня!» — написал Кузнецов в Instagram после инцидента.
Во вторник, 28 апреля, российский боец смешанного стиля Дмитрий Кузнецов заявил, что подвергся ещё одному нападению. Неизвестные нанесли ему увечья, а также повредили машину отца.
Ранее пострадавший записал оскорбительную песню про Нурмагомедова.