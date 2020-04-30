Экс-чемпион UFC Рокхолд назвал единственный способ победить Нурмагомедова
- Reuters
«Проблема в том, что эти ребята в лёгком весе просто не знают, каково это, когда Хабиб берёт их в захват», — сказал Рокхолд в эфире Submission Radio.
По его мнению, каким бы юрким ни был боец, Нурмагомедов всё равно сможет совершить успешный захват.
«Для того чтобы победить Хабиба, нужно выдать что-то дикое и сделать это на раннем этапе поединка. Потому что чем дольше будет продолжаться бой, тем больше Хабиб проведёт захватов, и для соперника ничего хорошего в этом нет», — заявил Рокхолд.
На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. Он завоевал пояс чемпиона UFC в лёгком весе в апреле 2018 года и с тех пор провёл две защиты.
Ранее боец MMA Дмитрий Кузнецов обратился к Нурмагомедову, которого до этого оскорбил.