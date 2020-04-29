«Оставшись дома, мы сможем снизить нагрузку на врачей»: Нурмагомедов призвал россиян соблюдать режим самоизоляции

Своевременно проявленная осторожность может помочь спасти чью-то жизнь. Об этом заявил Хабиб Нурмагомедов в сообщении, опубликованном в социальной сети Instagram. Действующий чемпион UFC призвал серьёзно отнестись к угрозе коронавируса и соблюдать режим самоизоляции.

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов обратился к своим подписчикам в связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой, которая сложилась в мире из-за коронавируса. Как отметил действующий чемпион UFC в лёгком весе, безответственное поведение уже привело к тому, что медицинские учреждения в Дагестане переполнены, а инфекция продолжает распространяться.

«Многие надеялись, что беда обойдёт наш дом, многие до сих пор не верят в серьёзность сложившейся ситуации. Однако наша халатность, игнорирование советов и просьб врачей вкупе с возникшей в народе паникой привели к высоким темпам распространения болезни, ежедневно усугубляя и без того тяжёлое положение. И это привело к тому, что наши больницы сегодня переполнены больными, специалистов и лекарств не хватает, а число заразившихся только растёт», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Instagram.

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В связи с этим спортсмен попросил всех максимально ответственно вести себя в сложившихся обстоятельствах и соблюдать режим самоизоляции. Он подчеркнул, что в настоящее время нужно ограничить посещение общественных мест, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни своих близких.

«Поверьте мне. Болезнь смертельно опасна, и мы это уже чувствуем на себе. Оставшись дома, мы сможем снизить нагрузку на врачей и больницы, и, может быть, своевременно проявленная нами осторожность станет причиной спасения чьих-то жизней. Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды», — заключил Нурмагомедов.

Призыв Хабиба вызвал отклик среди коллег по смешанным единоборствам. Его поддержали менеджер Али Абдель-Азиз и бывший боец Bellator Мурад Мачаев.

Стоит напомнить, что несколько дней назад отец Нурмагомедова Абдулманап попал в больницу с подозрением на пневмонию. В тот же день он сдал тест на коронавирус, но его результаты так и не были преданы огласке. Впоследствии Нурмагомедов-старший сказал, что чувствует себя хорошо, и выразил признательность врачам.

«Хочу поблагодарить и поздравить работников скорой помощи. Воины и спасители в белых халатах», — написал Нурмагомедов-старший в Instagram.

В отличие от Хабиба, другой российский боец UFC в настоящее время находится в Таиланде. Пётр Ян тренировался в лагере Tiger Muay Thai и, судя по слухам, рассматривался в качестве замены Жозе Алдо в титульном поединке с Генри Сехудо. Однако из-за проблем с визой и пандемии коронавируса был вынужден остаться на Пхукете.

«Около трёх недель находился здесь без семьи. Думал, они прилетят, покупаются, погреются и, возможно, улетим домой все вместе. Получилось так, что остались», — рассказал Ян в эфире YouTube-канала Gorilla Fighting Championship.

При этом спортсмен выразил мнение, что в итоге всё сложилось для него лучшим образом. По словам Яна, в Таиланде он с пользой проводит время и продолжает поддерживать соревновательную форму.

«Тут я правильно питаюсь и тренируюсь. Ребёнок каждый день купается в бассейне. Нахождение в Таиланде даёт мне больше плюсов», — заключил Ян.

Боец ACA Александр Емельяненко также соблюдает режим самоизоляции. В настоящее время ветеран PRIDE находится в Грозном, где продолжает подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым. Как признался сам атлет, он проживает в резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.

«На улицу выхожу очень редко, если только воздухом подышать. Ни с кем не вижусь и не общаюсь с посторонними людьми. Грозный находится на очень строгой изоляции. Тренируюсь по два раза в день, это от настроения зависит. Сижу на диете, из-за этого всегда голодный, всегда хочу есть. Приходится себя ограничивать, меня никогда не покидает чувство голода, холода и лёгкого недомогания. У меня такая работа — постоянно превозмогать», — сказал Емельяненко-младший в эфире радио Sputnik.

Экс-чемпион ProFC также обратился к людям, находящимся на карантине. Емельяненко пожелал им набираться сил и заниматься саморазвитием.

«Люди пусть отдыхают и восстанавливаются. Читают или делают упражнения... Пусть успокоятся и перестанут бежать вперёд сломя голову, проанализируют свою жизнь и поступки, отбросят всё лишнее и ненужное, а потом живут и радуются жизни. Даже в таких условиях, как самоизоляция, надо получать удовольствие», — добавил Емельяненко.

Тем временем другой боец MMA, Александр Шлеменко, и представители его команды «Шторм» продолжают волонтёрскую деятельность. Ранее атлеты уже занимались доставкой лекарств пожилым людям, а впоследствии занялись развозом продуктов. Об этом во вторник рассказал экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков.

«Сегодня смогли выполнить около 600 заявок по доставке продуктов питания всем нуждающимся гражданам. Работали слаженно, ответственно, пытались по максимуму помочь нашим гражданам», — пояснил Корешков.