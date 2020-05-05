Александр Емельяненко: с удовольствием побоксировал бы с Тайсоном
- Reuters
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе собирается провести несколько выставочных поединков и уже набирает форму.
«Понимаю, что я не боксёр, но с удовольствием бы с ним потолкался. Тем более он не хочет длительных поединков. Он хочет четырёхраундового боя, потому что больше не вытянет. Так что с ним бы — с удовольствием», — заявил спортсмен в прямом эфире в Instagram рэпера Птахи.
Кроме того, Емельяненко не исключает для себя поединка с украинцем Александром Усиком.
«Да мне всё равно с кем, без разницы», — отметил он по этому поводу.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко заплакал на камеру.