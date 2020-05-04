Александр Емельяненко заплакал на камеру

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Российский боец ММА Александр Емельяненко провёл психологический эксперимент и поплакал на камеру.
Александр Емельяненко заплакал на камеру
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«Психологи говорят, что, когда поплачешь, становится легче. Легче мне не стало, брешут психологи. Пошёл я заниматься спортом. Всем хорошего дня и отличного настроения», — поделился результатами эксперимента Емельяненко.

3 апреля Емельяненко должен был встретиться с соотечественником Магомедом Исмаиловым, однако бой был перенесён из-за пандемии коронавируса.

Ранее представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев рассказал, на что потратил гонорар за поединок с Емельяненко.

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