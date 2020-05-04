Кокляев: деньги за бой с Александром Емельяненко уже закончились

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Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев рассказал, на что потратил гонорар за поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

«Были планы сменить автомобиль, но деньги, которые заработал за бой с Емельяненко, уже закончились. Мечта семьи сбылась — мы успели приобрести недвижимость. Небольшая квартира, 75 кв. м, забрала призовые деньги от боя с Александром и то, что я успел накопить, занимаясь силовым экстримом. Думаю, до осени мы ещё сможем продержаться без каких-то излишеств. Сейчас мысли, как дома сохранить мирный быт, чтобы дочь и жена не ощущали какой-то крайней нужды. Если нужно будет, пойду работать чернорабочим. Главное, чтобы семья не почувствовала острой нужды», — цитирует стронгмена People News.

Кокляев в ноябре 2019 года проиграл Александру Емельяненко нокаутом в первом раунде.

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