Промоутер рассказал о возможном бое между Тайсоном и Александром Емельяненко
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«Вчера мы связались с Тайсоном. Звонок был по другой теме, но мы обсудили и его намерение вернуться на ринг. Он спросил, есть ли возможность провести бой в России. Я ему предложил выступить в рамках промоушена WTKF в Белоруссии. Соперники на выбор: Сергей Харитонов и Александр Емельяненко. Поединок по правилам бокса. Статус — выставочный бой. Тайсон спросил, найдётся ли у меня миллиончик. Я ответил, что найдётся», — приводит слова Хрюнова «Спорт-Экспресс».
Промоутер также рассказал, что американец не знал об Александре Емельяненко и сначала подумал, что речь идёт о его старшем брате Фёдоре.
«Сегодня поговорю сначала с Харитоновым, так как он действующий чемпион WTKF, а потом с Александром. Тайсон сейчас тренируется. У него есть хорошие предложения, например тур по Австралии», — добавил Хрюнов.
Ранее Александр Емельяненко заявил, что с удовольствием побоксировал бы с Тайсоном.