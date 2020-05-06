Промоутер рассказал о возможном бое между Тайсоном и Александром Емельяненко

Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что предложил бывшему чемпиону мира по боксу Майку Тайсону, который собирается вернуться на ринг, встретиться с российскими бойцами ММА — с Александром Емельяненко или Сергеем Харитоновым.

«Вчера мы связались с Тайсоном. Звонок был по другой теме, но мы обсудили и его намерение вернуться на ринг. Он спросил, есть ли возможность провести бой в России. Я ему предложил выступить в рамках промоушена WTKF в Белоруссии. Соперники на выбор: Сергей Харитонов и Александр Емельяненко. Поединок по правилам бокса. Статус — выставочный бой. Тайсон спросил, найдётся ли у меня миллиончик. Я ответил, что найдётся», — приводит слова Хрюнова «Спорт-Экспресс».

Промоутер также рассказал, что американец не знал об Александре Емельяненко и сначала подумал, что речь идёт о его старшем брате Фёдоре.

«Сегодня поговорю сначала с Харитоновым, так как он действующий чемпион WTKF, а потом с Александром. Тайсон сейчас тренируется. У него есть хорошие предложения, например тур по Австралии», — добавил Хрюнов.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что с удовольствием побоксировал бы с Тайсоном.