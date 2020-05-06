«Писали, что получу пулю в голову»: боец Кузнецов об угрозах после выхода его клипа — пародии на Нурмагомедова

После релиза клипа бойца ММА Дмитрия Кузнецова с пародией на Хабиба Нурмагомедова сообщения с угрозами и обвинениями в гомосексуализме сыплются в огромном количестве, заявил в интервью RT сам Кузнецов. По его словам, некоторые и вовсе намекают на то, что он заслуживает расправы. Спортсмен также рассказал о том, как подвергся нападению неизвестных на прошлой неделе, объяснил мотивы создания нашумевшего видео и высказался о некрасивых поступках чемпиона UFC в лёгком весе.

— Вы говорили, что у вас планировался переезд. Он состоялся?

— Пока нет. Но в ближайшее время это точно случится.

— Это связано с нападениями на вас?

— В этом и причина. Люди уже примерно понимают, где я живу, знают номер моей машины. На данном этапе развития событий переезд остаётся единственным вариантом.

— Вы думаете, что ситуация получит развитие?

— Уверен в этом. Сообщения с угрозами продолжают поступать, кроме того, появилась новая фишка. Меня начали обвинять в гомосексуализме, подделывать переписки таким образом, якобы я сам это подтвердил. Словом, началась неприкрытая травля.

— Боитесь за свою жизнь?

— Трудно сказать что-то на этот счёт. Люди разные, попадаются и совсем неадекватные. Некоторые писали, что у этой истории один конец — я получу пулю в голову. Странно, что пишут не только фанаты Нурмагомедова, но и посторонние.

— Возвращаясь к последнему нападению. Можете рассказать в подробностях, что именно произошло?

— Поздно ночью ехал в магазин, после этого нужно было встретиться с партнёром. Перед поворотом сбавил скорость, и в этот момент в лобовое стекло и правую дверь мне прилетело по кирпичу. Слева стояли люди, поэтому я свернул вправо и остановился.

— Что было потом?

— Один человек стал бить монтировкой по правому боковому стеклу, остальные четверо — кулаками по левому.

Кричали: «Выходи». В этот момент меня переполнили эмоции, ведь машина не моя, а наша общая с отцом. Вышел из автомобиля, но не успел ничего сделать, лишь нанести пару ударов. На меня напали со спины, повалили на землю, тащили по асфальту. Пытался отбиваться, брыкаться, но это было бесполезно.

— Когда всё закончилось?

— Они убежали, как только увидели другую приближающуюся машину. Хотя она поехала в другую сторону.

— Они что-то кричали вам, когда избивали?

— Говорили: «извиняйся», «отвечай за слова» — всё в таком духе. По большому счёту, какого-то диалога там не было. Были мат и угрозы.

— После этого случая к вам подходили на улице и угрожали?

— Нет. Я несколько раз выходил из дома, но подобного больше не происходило. Однако меня насторожили слухи, что меня якобы ищут местные бойцы. Не могу понять, чем это вызвано. Мой клип никоим образом не оскорбляет ни других спортсменов, ни дагестанцев, не затрагивает религию. Меня обвиняют в попытке добиться хайпа, но создаётся впечатление, что эти цели преследует кто-то другой. Возможно, хотят получить бой со мной.

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— Вы заявили, что после клипа вас стали обвинять в национализме. Как считаете, что именно могло стать причиной подобных обвинений?

— Не знаю. Возможно, дело в том, что я говорю правду. Люди не могут на это аргументированно ответить, поэтому начинают выдумывать разные вещи. Изначально вообще называли меня фашистом, говорили, что я пропагандирую гомосексуализм в России.

— С чего вдруг?

— Возможно, это связано с моей причёской. Было много комментариев на тему моего имиджа. На мой взгляд, некоторые люди ограничены в своём словарном запасе, и им больше нечего сказать. Сейчас уже не я разжигаю, а те, кто пишут мне оскорбления.

— Вы не хотели этим клипом задеть жителей Кавказа?

— Конечно, нет.

— Пять месяцев назад на вас уже совершали нападение. Что тогда произошло?

— Отчасти виноват сам, не промолчал. Несколько парней шли мимо, им что-то не понравилось. Меня толкнули, а я спросил: «Что, мало места?». С этого всё и началось. Но меня возмутил факт, что тогда многие подавали это через призму расовой неприязни. Были уверены, что нападение совершили приезжие.

— Это не имеет значения?

— Да, какая разница? Неважно, какой национальности они были. Главное, что это невоспитанное быдло.

— Когда это произошло?

— 13 декабря, но история раскрутилась лишь через неделю. Поэтому многие ошибочно говорили, что это случилось прямо перед турниром Fight Nights Global, состоявшимся 28 декабря. Уверяли, что якобы это было специально подстроено.

— Говоря об угрозах, не думали обратиться по этому поводу в правоохранительные органы?

— Позиционирую себя как независимого человека, который ничего не боится. Уверен, это будет расценено как проявление слабости. Как только я напишу заявление в полицию, меня ещё больше заклюют: «С тобой всё понятно. Какой ты после этого боец?». Принципиально не хочу этого делать.

— Что и кому вы хотите доказать?

— Что мне не страшно. Живу в своей стране, где я не должен бояться в подобных ситуациях. Никого не убил и не изнасиловал. Почему я вынужден испытывать страх после того, как высказался о спортсмене? Причём я не подставил под сомнение его спортивные качества или достижения, а просто выразил мнение о его поведении. За это теперь должны четвертовать?

— Как другим людям поступать в подобных ситуациях?

— Не имею ничего против того, чтобы они обращались в полицию. Не надо выходить на улицу и устраивать самосуд. К сожалению, как показывает практика, не все понимают по-другому. Как только пишешь заявление, люди начинают вести себя по-другому.

— Есть примеры?

— Да. После боя на турнире Fight Nights лежал в больнице вместе с таксистом, который был очень сильно избит в драке с пассажиром. Он обратился в правоохранительные органы, после чего к нему приезжали земляки обвиняемого и просили забрать заявление. В палате было человек 20 — 30, а некоторые ещё стояли на улице. Просили, предлагали деньги, оправдывались, что тот был пьян.

— Думаете, в вашей ситуации это могло оказать такой же эффект?

— Прекрасно знаю, что на этом история могла бы закончиться. Мне бы уже не так активно писали.

— Вы ожидали, что этот клип вызовет такой огромный резонанс в российском ММА?

— Несомненно. Мой отец отговаривал меня, уверял: «Не стоит этого делать, ведь ты понимаешь, как люди отреагируют. Многие поведут себя неадекватно». Но я всё равно пошёл на этот шаг.

— Почему вы решили выпустить клип?

— Это мой творческий подход к решению проблемы в российских смешанных единоборствах. Уверен, что в будущем это поможет сделать ММА-аудиторию более лояльной, рассудительной, а главное, тактичной. Что приведёт к росту числа зрителей и фанатов, ведь этот спорт перестанут считать варварским.

— Сейчас многие думают, что ваша главная задача — попиариться за счёт чемпиона UFC...

— Дело не в этом. Но о ком мне ещё писать, если сейчас всё основное внимание приковано к нему? О тех людях, которые никак не влияют на развитие российского ММА? Мог бы написать песню про Джона Джонса, который раз за разом наступает на одни и те же грабли. Но здесь он никого не волнует.

— Как думаете, в этом случае реакция была бы аналогичной?

— Уверен, ни фанаты Джонса, ни болельщики Макгрегора не стали бы писать мне. Всё дело в отношении. Нужно спокойно относиться к критике. Да, можно горячо дискутировать, но присылать угрозы расправы, изнасилования — это ненормально.

— Почему клип называется «Король лицемерия»?

— Из-за двойных стандартов. Например, в команде Нурмагомедова осуждают того же Макгрегора, но сами ведут себя так же. Говорят одно, а потом на деле получается другое.

— В данный момент вы не жалеете, что опубликовали этот клип?

— Нет. Понимал, на что иду и что мне будет тяжело. Люди говорят, что я сделал большую ошибку. Но мне кажется, что таким образом я показал обстановку в российских ММА.

— Вам не кажется, что ваш клип многие восприняли в штыки потому, что в России в целом не очень хорошо относятся к треш-току?

— В этом и проблема. Возможно, что-то у нас не принято, но людям интересно наблюдать, когда есть треш-ток, элементы шоу, история. Это получается, как сериал, фильм. Люди хотят видеть нечто большее, чем мордобой.

— Какой отклик вы получили от аудитории?

— Многие поддерживали, одобряли то, что я делаю. Но было и достаточно негатива. Даже среди бойцов меня называли понторезом, говорили, что так мужчины не ведут себя. Что надо просто тихо и спокойно идти к своей цели. Но я иного мнения. Пытаюсь показать, что ММА — это интересно, красиво. Посмотрите на турниры в Японии — это больше похоже на театр.

— Не думаете, что негативная реакция может быть связана с тем, что Нурмагомедов — непобеждённый чемпион UFC, а Кузнецов — боец менее престижных промоушенов со статистикой 11:6?

— Да, люди считают, что человек не имеет права высказываться на некоторые темы, если не достиг определённых высот. Но при этом активно осуждают власть, различные организации и компании.

— Как вы сами к этому относитесь?

— Считаю это большим заблуждением. Не понимаю, почему не имею права говорить о нём, если у меня шесть поражений.

— Вы лично встречались с Нурмагомедовым?

— Нет, никогда. Многие пишут мне: «Почему ты не скажешь ему всё это в лицо?». Считаю, что необязательно знать человека лично, чтобы составить о нём мнение. Не назвал бы его невыносимой личностью. Но существуют определённые моменты, которые показывают, кем он является на самом деле.

— Когда вы начали наблюдать за ним?

— На самом деле, не так давно занимаюсь смешанными единоборствами. Но с 2014 года следил за Хабибом. Мне он был очень симпатичен как боец. Может местами его бои могут показаться скучными, но он эффективен. Побеждал, много не говорил, вёл себя скромно.

— Судя по тому, что представлено в клипе, вы начали недолюбливать Нурмагомедова уже давно...

— Когда Макгрегор получал бой с Эдди Альваресом. В тот момент Хабиба использовали для того, чтобы сбить гонорар Конору. После этого Нурмагомедов стал использовать треш-ток, а его партнёры по команде — задевать ирландца. Тагир Уланбеков (боец из команды Хабиба Eagles MMA. — RT) называл его «Макчикеном» или что-то типа того.

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— Думаете, сам Нурмагомедов изменился или просто его заявления не придавались такой огласке ранее?

— Говорят, что слава и деньги портят людей, но на мой взгляд, здесь дело в том, что его слова не публиковали так часто. Не было видно ошибок.

— Давайте отдельно пройдёмся по всем ключевым эпизодам клипа. Расскажите, что значит момент с перевёрнутой книгой Льва Толстого «Война и мир»?

— В 2015 году смотрел интервью с Нурмагомедовым. Журналистка спросила его, какие книги он прочитал в последнее время. Он ответил, что предпочитает статьи, журналы — всё, связанное с ММА. Но при этом человек написал автобиографию. Мне показалось это немного смешным.

— В клипе вы также напомнили о том, как Нурмагомедов выступал против показа спектакля «Охота на мужчин»...

— Дело в том, что обращение о его закрытии было сделано в слишком жёсткой форме. У него больше 20 миллионов подписчиков в Instagram. Представьте, какое он имеет влияние?

— На ваш взгляд, как ему стоило подать это?

— Можно было нормально объяснить, сказать, что у нас так не принято, из поколения в поколение мы чтим традиции. Мол, зачем вы решили проводить у нас такой спектакль или концерт, одумайтесь. Но было сказано про беспредел, отсутствие законов, выход людей на улицы.

— Следовательно, всё дело в форме, а не в самом посыле?

— Не вправе рассуждать о посыле. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Но разжигать конфликт — неправильно.

— Можно сказать, что в случае со скандалом с Тимати и Егором Кридом дело тоже было в форме, в которой Нурмагомедов и его окружение высказывали свою позицию?

— Они грубо оскорбляли Егора Крида и Тимати. Возможно, у них есть треки, которые не стоит слушать молодёжи. Однако они не призывают к насилию и не поощряют его. Почему фанаты музыкантов не угрожали никому, не говорили, что будут избивать кого-то, насиловать?

— Также в клипе есть отсыл к видеозаписи, на которой Нурмагомедов и его партнёры по команде предлагали бездомным отжиматься за деньги...

— Не понимаю, как может прийти в голову смеяться над бездомным. Ты публичная личность. Неважно, сам он себя довёл до такой жизни или нет, но ты умнее. Надо понимать, что ты не можешь позволять себе такого.

— Они утверждали, что речь шла о поощрении занятий спортом...

— Не увидел в этом ничего положительного, только издевательства. Особенно с учётом того, как они смеялись над бездомными. Эти люди уже сделали свой выбор. После таких отжиманий им только хуже будет, если они прежде не занимались. Не хочешь давать им денег, дай хотя бы поесть.

What are your thoughts on this video posted by Khabib of him and his cousin paying homeless people to do press ups for money... 🤔



Personally we feel it's disgusting and degrading.. Especially them constantly laughing at those involved.. 😡 pic.twitter.com/msE5i9ureE — The MMA Bible (@TheMMABible) August 6, 2018

— В клипе зашла речь и об инциденте с бойцом MMA Артёмом Лобовым в отеле Нью-Йорка…

— Зачем подходить и устраивать перепалку в лобби отеля, да ещё и окружать его? Оставалось только начать избивать его.

— Если бы Нурмагомедов пошёл разбираться с Лобовым в одиночку, иначе отреагировали бы?

— Скорее всего, да. Это ключевой момент. Подошёл бы сам — вопросов бы не было. Но они взяли его в коробку, снимали всё это на камеру.

— Почему в клипе не были более подробно обыграны момент с автобусом или удар болельщику в живот?

— Выбрал самые известные эпизоды, которые знают все. Хотел, чтобы как можно больше людей поняли мой мотив. Но даже сейчас меня упрекают в том, что это не подтверждено, не соответствует действительности, выдумано автором. Мне даже сказали, что я оскорбил жену Хабиба. Видимо, не уловили ассоциации со спектаклем.

— Как можно трактовать последнюю сцену клипа, где Нурмагомедов проходит мимо красивых девушек и идёт в ванную вместе с партнёрами по команде?

— Отношусь к этому, как к ироничной шутке. Человек активно выражает свою гомофобную позицию, но при этом в сети есть фото, где он находится в ванне с другими мужчинами. Если бы люди не знали, что это Хабиб и его партнёры по команде, им в голову могли бы закрасться самые разные мысли. В контексте высказываний о Макгрегоре, Криде и Тимати это смотрится комично. При этом я не считаю Нурмагомедова представителем секс-меньшинств.

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© anubisway

— Что ещё вас возмущало в поведении Нурмагомедова?

— Можно вспомнить, как он не пожал руку Тине Канделаки или как сказал, что женщинам лучше быть бойцами у себя дома. Также можно взять ситуацию, когда Нурмагомедов победил Макгрегора. Молодец, выиграл в одну калитку, отстоял пояс. Зачем устраивать потасовку, выпрыгивать из клетки, когда на тебя смотрит весь мир? Ты подаёшь людям пример, что можно так вести себя. Да, были оскорбления. Но разве он не знал, где дерётся? Что в UFC присутствуют элементы шоу, треш-ток.

— Стоило отреагировать иначе?

— Тебя оскорбили словесно, зачем драться? Он показал, что он сильнейший, а через несколько секунд всё испортил. Многие люди не поняли этого и перестали болеть за него. А другие решили, что, если тебя оскорбили, то можно пойти и дать в морду. Но мы живём в XXI веке, сейчас нельзя так делать. Все вопросы можно решить словами.